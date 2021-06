È il primo reality show interattivo, dove è il pubblico a decidere non solo le eliminazioni ma il destino dei concorrenti in ogni aspetto. Love Island Italia, prima edizione nostrana di un format mondiale, già sperimentato in altri 20 Paesi, è in streaming su Discovery+ da lunedì 7 giugno con un appuntamento quotidiano, con le repliche in chiaro tutti i giorni su Real Time. La guida è affidata all'influencer Giulia De Lellis, al suo debutto come conduttrice. Il programma segue la vita di un gruppo di single ospiti in una villa di lusso a Gran Canaria. Il pubblico è chiamato a scaricare l’app Love Island Italia, attraverso la quale può decidere come accoppiare i concorrenti, dividerli o proporre anche eventuali nuovi ingressi nel gioco.

Come funziona Love Island Italia con Giulia De Lellis

Il format dura quattro settimane e l'obiettivo del gioco è "non rimanere single": lo scopo dei concorrenti è trovare l’amore ma anche aggiudicarsi il montepremi da 20mila euro in gettoni d’oro, che andrà alla coppia preferita dal pubblico. I dieci concorrenti di Love Island, 5 uomini e 5 donne, vengono chiamati “Lovers” e sono di età tra i 19 ed i 30 anni. Le dinamiche del gioco comprendono colpi di fulmine, tradimenti e gelosie, giochi di strategia, prove da superare ed eliminazioni; alle coppie viene concesso di restare da soli per conoscersi meglio negli Appuntamenti, che però vanno conquistati. Giulia De Lellis segue i concorrenti nella prima puntata, apparirà in villa, a sorpresa, in alcuni momenti importanti, ed eleggerà la coppia vincitrice nella serata finale del 4 luglio. A commentare le vicende è inoltre la voce fuori campo di Cosma, chiamato a spingere il pubblico a partecipare ai sondaggi e a svelare in anticipo (all’insaputa dei Lovers) alcune svolte.

Come votare con l’app di Love Island Italia

Come dicevamo, il pubblico può decidere le sorti dei concorrenti con l’App Love Island Italia. Oltre alla partecipazione ai sondaggi, gli spettatori sono chiamati a influenzare in modo attivo le dinamiche attraverso il recoupling (ovvero la possibilità di mescolare le coppie) oppure le Bombshells (gli ingressi di nuovi concorrenti). La App permette anche di restare sempre aggiornati su ciò che accade nella villa (dalla sezione Home), conoscere meglio i Lovers (dall'omonima sezione) e rivivere i momenti migliori delle varie puntate (Play). Nella sezione Vota è quindi possibile supportare i propri Lovers preferiti e scegliere chi eliminare.

Chi può votare i lovers

Attenzione: è possibile votare solo durante la puntata in streaming su Discovery+. Il voto resta quindi inibito ai telespettatori che vedono le puntate su Real Time. La rete in chiaro trasmette la prima puntata già lunedì 7 giugno, alle 20.20. Subito dopo viene rilasciata la seconda su Discovery+: da quel momento in poi, Discovery+ rilascia una puntata al giorno e Real Time trasmette le repliche di ogni episodio il giorno dopo. Ricordiamo che è possibile abbonarsi a Discovery+ a 3,99 euro al mese, oppure a 39,99 euro all’anno, dopo una settimana di prova gratuita.