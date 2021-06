Sarà sempre se stessa e si ispirerà allo stile della sua mentore Maria De Filippi: lo assicura Giulia De Lellis, dal 7 giugno conduttrice su Discovery+ di Love Island Italia. Prima edizione nostrana di un noto reality che andrà in onda ogni giorno e sarà interattivo, lo show è stato presentato in conferenza stampa dalla stessa De Lellis:

Sognavo la tv: sarò me stessa senza snaturarmi, con l'empatia e il mio modo di comunicare, e con tutti i valori che mi ha dato la mia famiglia. Mi auguro di non deludere chi ha riposto la sua fiducia in me. Chi mi segue sa che non mi sono mai data arie, quando mi hanno chiamato ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione: arriveranno le critiche ma io sono abituata a farne buon uso, soprattutto se sono costruttive. Vorrei essere proprio come Maria De Filippi in questo reality, calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva. Con i ragazzi sarò sincera e dirò anche la mia, ma non voglio influenzarli: loro sono completamente isolati e io sono l'unico contatto con il mondo, quindi il rischio di condizionarli c'è.

Ci saranno concorrenti gender fluid?

Love Island Italia schiererà dieci i concorrenti, 5 donne e 5 uomini, che dovranno formare delle coppie nel corso del programma e provare a vincere il montepremi finale da 20mila euro. Come rivelato dagli ideatori del programma, potrebbero esserci anche persone gender fluid, ovvero che dall'identità non binaria (uomo/donna): “Un cast contemporaneo, la fluidità è una parola consueta al giorno d'oggi. Saranno i ragazzi stessi a raccontarsi, probabilmente ci racconteranno esperienze e questioni personali. Partiremo convenzionali, il primo coupling sarà così, ma ci aspettiamo grandi sorprese”.

Le parole su Carlo Gussalli Beretta

Nata televisivamente in un altro reality show, Uomini e Donne, la De Lellis ha affermato che, da single, avrebbe partecipato senz'altro a Love Island, "perché l'amore si può trovare dovunque, anche in tv, e io ne sono la prova" (in riferimento ad Andrea Damante, conosciuto proprio a UeD). Al momento è però fidanzatissima con Carlo Gussalli Beretta e chissà che quest'ultimo non la raggiunga a Gran Canaria, dov'è filmato lo show: "Ma in questi primi giorni ho scelto di rimanere da sola, focalizzandomi solo sul lavoro".

Come sarà Love Island Italia

Disponibile su Discovery + da lunedì 7 giugno 2021, verrà proposto in replica il giorno dopo su Real Time, con la messa in onda dal lunedì al sabato, tra le ore 20.20 e le 21.20. La piattaforma, però, diversamente dalla trasmissione in chiaro, garantirà un'esperienza interattiva, con il pubblico da casa chiamato a decidere sulla permanenza dei concorrenti sull'isola, tramite l'App Love Island Italia. Gli spettatori potranno votare le coppie preferite e decidere l'ingresso di "bombshells", ossia l'introduzione di altri concorrenti per destabilizzare gli equilibri.