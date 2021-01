Due sono i tabù cdi cui la televisione non è riuscita ancora a liberarsi del tutto: le parolacce e la nudità. Nel primo caso la strada su cui lavorare pare ancora lunga, nel secondo c'è un programma che proverà a sminare completamente imbarazzi e pregiudizi. Si chiama Naked Attraction, va in onda dal 2016 su Channel 4 in Gran Bretagna ma a breve arriverà anche da noi con la sua versione italiana, condotta dalla Iena Nina Palmieri, disponibile dal 19 gennaio sulla piattaforma Discovery +.

Si tratta di un dating show, il luogo televisivo adatto per trovare la propria anima gemella come ne abbiamo visti tanti, con una piccola differenza: non si baderà a fronzoli e per scegliere il partner i protagonisti avranno come criterio di scelta quello di vedere i potenziali candidati completamente nudi.

Come funziona Naked Attraction

Il fatto di essere nudi, oltre a stuzzicare per forza di cose l'interesse dello spettatore, ha un senso profondo: cosa avremmo da offrire a un eventuale partner se spogliati di abiti che definiscono chi siamo? Di fatto solo noi stessi. Nudi, appunto. È a partire da questo assunto che Naked Attraction è stato pensato. In ogni episodio la conduttrice, l'equivalente inglese di Nina Palmieri è Anna Richardson, accompagna un uomo o una donna verso sei potenziali flirt, partner con i quali trascorrere almeno una serata. Gli aspiranti destinatari della scelta, chiusi in una teca di vetro, si spogliano gradualmente, a partire dai piedi fino al viso. Round dopo round, il single protagonista si racconta, svelando stile di vita, abitudini, professione e particolari di sé che aiutino i sei concorrenti nella teca a orientarsi.

La scelta del partner

Il single selezionatore va avanti con la sua conoscenza match dopo match fino al round finale, al quale partecipano solo due dei sei single selezionati. Prima di fare la sua scelta, anche il single chiamato a decidere deve spogliarsi, restando nudo/a di fronte ai suoi due potenziali flirt. A quel punto indica il nome di colui con il quale ha intenzione di trascorrere la serata e, se l’attrazione è reciproca, la coppia può procedere finalmente verso il primo appuntamento, allontanandosi mano nella mano.Toccherà capire dai dettagli come il format verrà reso nella sua versione italiana. Se prevarrà proprio la volontà di essere privi di preconcetti e pruriginosità, o se questi elementi finiranno per prevalere, in favore di una visione maliziosa.