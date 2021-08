Claudio Bisio: “Io e Vanessa Incontrada rifaremo Zelig a ottobre, non ditelo a nessuno” L’attore e conduttore scherza con le telecamere di Mediaset/TgCom24 e sottovoce, come se fosse un segreto, ammette: “Rifaremo Zelig a ottobre, io e Vanessa Incontrada. Ma tu non dirlo a nessuno”. Ovviamente, il ritorno di Zelig insieme ai loro nomi sono ben noti, ufficializzati nel corso della presentazione dei palinsesti.

Quando va in onda Zelig 2021

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada torneranno al timone della trasmissione che hanno condotto insieme dal 2004 al 2010. Nel 2021, Zelig andrà in onda con 3 serate speciali in diretta dal palco dell'Arcimboldi. Rivedremo i più grandi cabarettisti della storia di Zelig: Aldo Giovanni e Giacomo, Checco Zalone, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Ale e Franz. Non mancheranno anche volti nuovi per quella che si presenta come una gigantesca operazione revival per i 35 anni del popolare club meneghino.

Il ritorno a Mediaset

Per i due conduttori si tratta di un ritorno a Mediaset, oltre che di un ritorno insieme, dopo anni di progetti diversi, tra film, fiction e, soprattutto, tanta presenza in Rai: Claudio Bisio con il Festival di Sanremo 2019 (il secondo di Claudio Baglioni), Vanessa Incontrada con tante fiction e tante prime serate (tra cui il programma 20 anni che siamo italiani con Gigi D'Alessio). In particolare, Vanessa Incontrada tornerà presto a Mediaset, anticipando il collega Claudio Bisio, perché sarà dietro al bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani, altra new entry. Il programma ripartirà ufficialmente su Canale 5 da lunedì 27 settembre e sono anche state scelte le nuove veline – che sostituiscono le veline più longeve di sempre, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva : sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, ex di Amici di Maria De Filippi. Sarà una grande stagione per tutti.