Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: perché le “vecchie” veline ci mancheranno

Il giorno dopo l'indiscrezione sulle nuove veline di Striscia la Notizia si alza un velo di malinconia per quelle che sono tuttora in carica con le puntate dell'inossidabile Paperissima Sprint (trentunesima edizione, quest'anno). Parliamo di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che sono diventate le veline più longeve di sempre, andando in onda per 903 puntate in quattro edizioni.

Shaila e Mikaela nella storia di Striscia la Notizia

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nel cuore dei telespettatori e delle telespettatrici, soprattutto tra i bambini, che continuano ad amare e apprezzare i loro siparietti, anche nell'ultima edizione di Paperissima Sprint (anche qui, altro record: sono le uniche veline che hanno condotto il programma da Veline ancora in carica). Shaila Gatta da Secondigliano (Napoli) e Mikaela Neaze Silva da Genova hanno accompagnato il mondo inventato da Antonio Ricci in una transizione importantissima, quella negli anni 2020 con nuove tecnologie come il deepfake e le trasformazioni in avatar tridimensionali (si sono anche moltiplicate in 12 veline che hanno danzato in contemporanea sul bancone di Striscia).

La nuova stagione e la paura dell'ignoto

Una nuova stagione sta per cominciare con volti nuovi alla conduzione – Alessandro Siani e Vanessa Incontrada – e due nuove veline: Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti. Come ogni debutto, c'è la paura dell'ignoto ma al tempo stesso la curiosità di scoprire quali saranno le nuove carte che Antonio Ricci ha tra le mani. Intanto, però, ci mancheranno le "vecchie veline": il loro addio fa già parte del marketing della nostalgia. Quattro edizioni e una quotidianità scandita al ritmo di uno stacchetto, di un sorriso, di una réclame. La speranza è che Shaila e Mikaela trovino presto un nuovo posto nel mondo dello spettacolo. Quello che hanno dimostrato in quasi mille puntate, non ha bisogno di alcuna lettera di raccomandazione: il futuro è alla portata.