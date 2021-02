Sabato 6 febbraio, in onda su Canale5, una nuova puntata di C'è posta per te 2021. Il programma condotto da Maria De Filippi è giunto al quinto appuntamento e continua a godere di ottimi ascolti. Anche la prossima puntata sarà caratterizzata da storie coinvolgenti, emozionanti ma anche divertenti. Non mancheranno le sorprese. Gli ospiti che terranno compagnia agli spettatori saranno l'attore Claudio Amendola, il calciatore Ciro Immobile e la moglie Jessica. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5

Claudio Amendola ospite a C'è posta per te 2021

"Tra gli ospiti della quinta puntata di C'è posta per te l’attore, conduttore e regista Claudio Amendola": annuncia la pagina ufficiale del programma del sabato sera di Canale5. Come sempre, l'ospite verrà accolto da un video che riassume la sua carriera, poi si cederà il passo alle emozioni. Claudio Amendola, volto amatissimo di fiction come I Cesaroni, Dov'è mia figlia?, Tutti per Bruno e la più recente Nero a metà, renderà felice un suo fan con un'intensa sorpresa.

Ospiti Ciro Immobile e la moglie Jessica

La quinta puntata di C'è posta per te sarà anche impreziosita dalla presenza del calciatore Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana sarà accompagnato dalla moglie Jessica. Facile intuire che la coppia sarà protagonista di una sorpresa a un tifoso della Lazio. Oltre alle storie che vedranno protagonisti gli ospiti, non mancheranno amori tormentati, interrotti da un tradimento o da incomprensioni. Il programma, inoltre, ha spesso proposto le storie di madri e padri che tentano di recuperare il rapporto con i figli. E poi, non manca mai chi fa un tuffo nel passato e prova a dare una seconda possibilità a un amore vissuto in gioventù. Non resta che attendere sabato 6 febbraio per scoprire tutte le storie che caratterizzeranno la puntata.