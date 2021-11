Perché Ciro Immobile non parteciperà a Ballando con le stelle come “ballerino per una notte” Ballando Con Le Stelle sabato 20 novembre non vedrà sul palco come ‘ballerino per una sera’ Ciro Immobile. Vittima di un infortunio, il calciatore sarà comunque ospite in studio.

A cura di Gaia Martino

Ballando con le stelle torna in onda su Rai Uno sabato 20 novembre con una nuova puntata in diretta e, come ogni sera, accoglierà diversi ospiti che si esibiranno sul palco come ‘ballerini per una notte'. Milly Carlucci, la conduttrice dello show, ieri ha annunciato che le novità della serata saranno Lillo e Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile con la moglie Jessica Melena ed il Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Purtroppo per uno degli ospiti d'eccezione c'è stato un piccolo incidente di percorso. L'attaccante biancoceleste è stato vittima di un infortunio al polpaccio, rimediato durante il ritiro della Nazionale a Coverciano, e per questo motivo non potrà esibirsi sul palco di Ballando con le stelle. L'annuncio è appena arrivato attraverso i canali social di Milly Carlucci.

Ciro Immobile sarà ospite per Un calcio all'esclusione

A causa di un infortunio rimediato sul campo, il calciatore biancoceleste non potrà esibirsi a Ballando con le stelle ma sarà ugualmente ospite per parlare del progetto nato a favore dell'inclusione dei bambini emarginati. La notizia appena arrivata:

A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte, parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà Un calcio all'esclusione voluta da Papa Francesco.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle

Dopo gli inconvenienti delle ultime puntate andate in onda, sul palco di Ballando con le stelle il prossimo sabato 20 novembre tutti i concorrenti rimasti in gara si esibiranno con i loro ballerini professionisti. Nove sono le coppie che scenderanno in campo a ritmo di musica per conquistare i giudici del dancing show: Alvise Rigo e Tove Villfor, Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina SAlerno e Samuel Peron e Valeria Fabrizi con Giordano Filippo.