Ballando con le stelle, Andrea Iannone ha un malore: “Se non si calma va in ospedale” Andrea Iannone rischia di non poter scendere in pista a Ballando con le stelle, a causa di un malore che lo ha colpito nelle ultime ore e che lo ha costretto a prendersi qualche minuto in infermeria. Lucrezia Lando: “È arrivato che stava male”.

A cura di Giulia Turco

Andrea Iannone non può iniziare la serata a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 13 novembre, per un malore improvviso che a pochi minuti dalla diretta gli ha impedito di scendere in pista. La comunicazione sul concorrente viene data direttamente da Milly Carlucci nel corso della puntata, quando Iannone dovrebbe esibirsi per la prova improvvisazione. Per la prima volta ad ogni ballerino viene chiesto di improvvisare una coreografia con un oggetto di scena, da soli senza il loro partner professionista.

Come sta Andrea Iannone in infermeria

La sfida viene chiusa nonostante la mancata partecipazione del pilota, che salta il turno. Porta a casa il miglior punteggio Bianca Gascoigne, che incassa 30 punti per la serata. In studio però il clima è teso: c'è tensione per le condizioni di salute di Andrea Iannone che si trova in infermeria, come testimoniano le immagini delle telecamere dietro le quinte del programma. Il pilota è disteso su un lettino e non accenna a riprendersi, per il momento. "Oggi è arrivato che non stava già bene", spiega dalla sala delle stelle la sua ballerina Lucrezia Lando. Il co conduttore Paolo Belli, dopo aver parlato con il medico, riferisce allo studio: "Per precauzione il medico pensa sia giusto che si trattenga qui ancora qualche minuto. Se si calma tornerà, altrimenti è meglio che venga trasferito in ospedale, anche se lui dice che vorrebbe ballare".

Andrea Iannone a Ballando con le stelle

Per il pilota è la prima esperienza in programma tv, quello di Rai 1, al quale partecipa in coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Arrivato alla quinta puntata, Iannone ha dimostrato finora di sapersi destreggiare con la danza e ben presto il gossip ha iniziato ad ipotizzare un flirt tra la coppia. Andrea e Lucrezia. La rivista Gente li ha pizzicati insieme fuori dalla sala prove, in atteggiamenti affettuosi: è evidente che un certo feeling tra i due, entrambi single, ci sia.