Ballando con le stelle, Ciro Immobile e la moglie Jessica ballerini per una notte Nella puntata di sabato 20 novembre di Ballando con le stelle, saranno ballerini per una notte il campione della nazionale Ciro Immobile e sua moglie Jessica.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni sabato sera, Ballando con le stelle su Rai1 avrà come ospiti dei personaggi noti che si diletteranno a vestire i panni dei "ballerini per una notte". Nella puntata di sabato 20 novembre, saranno accolti in studio da Milly Carlucci, il giocatore della Lazio Ciro Immobile e sua moglie Jessica. Con loro, però, ci sarà anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, insieme al quale avranno il tempo di raccontare un'iniziativa di solidarietà che è stata fortemente voluta da Papa Francesco. Tra gli ospiti della serata anche Lillo e Paolo Calabresi, protagonisti del film "Una famiglia mostruosa".

L'annuncio di Milly Carlucci

È stata proprio Milly Carlucci ad annunciare quali personaggi noti avrebbero presenziato durante la messa in onda di sabato 20 novembre. Solo una coppia, però, si esibirà in un ballo appassionato, e si tratta del campione della nazionale, Ciro Immbile che danzerà con sua moglie Jessica, per far vivere un'esperienza nuova ad una coppia anche nella vita e non solo per le telecamere. Il calciatore sarà anche presente alla partita che si terrà sabato pomeriggio, alle 18, dopo la quale si dirigerà velocemente nello studio in cui si gira la trasmissione e dove i due seguiranno una breve lezione che consentirà loro di ballare davanti alla giuria dello show che, ovviamente, valuterà la performance, da cui sarà ricavato il cosiddetto "tesoretto" da regalare alla coppia più meritevole della serata.

Tutte le coppie in gara

Dopo alcuni inconvenienti sabato tutti i concorrenti saranno in pista, nonostante l'infortunio di Andrea Iannoone dello scorso sabato e il periodo di stop che ha costretto Mietta a doversi assentare dalla trasmissione a causa del contagio da Covid-19. Anche in questa puntata una delle coppie in gara, però, rischia l'eliminazione, ma non è escluso che nelle prossime puntate, alcuni dei ballerini attualmente in panchina possano essere ripescati.