La puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa lunedì 21 dicembre, si è tinta dell'atmosfera delle feste. La serata è stata impreziosita dalla presenza di due ospiti: Arisa e Alberto Urso. I due artisti hanno intonato delle canzoni natalizie insieme ai concorrenti. Poco prima della diretta, però, è venuto fuori un bizzarro retroscena. Sembra proprio che uno dei vipponi, Tommaso Zorzi, non abbia avuto parole particolarmente carine per Alberto Urso in passato. Nel corso del GFVip Party, Alfonso Signorini aveva assicurato di essere a conoscenza delle dichiarazioni di Zorzi e ha preannunciato uno scontro in diretta che però non si è mai verificato.

Alfonso Signorini aveva annunciato lo scontro

Durante la puntata del GFVip Party del 21 dicembre, c'è stato un intervento di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality ha dichiarato che avrebbe permesso a Tommaso Zorzi e Alberto Urso di confrontarsi e chiarire i motivi dell'antipatia che, a quanto pare, sarebbe reciproca: "Se ci sarà un confronto tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso? Secondo te faccio passare la cosa inosservata? Non potete perdervi questo momento. Ci sarà un po' di sangue anche perché l'antipatia è reciproca, anche Alberto Urso non può tanto soffrire Tommaso Zorzi".

Cosa ha detto Tommaso Zorzi su Alberto Urso

Ma cosa ha detto Tommaso Zorzi sul conto di Alberto Urso? Negli ultimi giorni è circolato il taglio di un video pubblicato sui social o, con più probabilità, di una Instagram Story, in cui l'influencer dice del cantante: "Alberto Urso, due cog**oni così, non me li facevo da un po'". In diretta, però, il tanto annunciato chiarimento non ha avuto luogo. Al momento non è dato sapere i motivi. Potrebbe essere stata una semplice questione di tempi televisivi, oppure è possibile che abbiano ritenuto opportuno non sminuire l'esibizione di Urso e rovinare l'atmosfera della festa con una lite.