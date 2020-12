Alberto Urso, cantante uscito dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip in occasione della ventottesima puntata del reality show insieme ad Arisa per regalare agli inquilini di Cinecittà uno show natalizio. Alberto è stato scelto dalla produzione del reality per regalare uno show al pubblico a casa e ai concorrenti. Tra loro c’è Tommaso Zorzi, influencer milanese dall’ironia tagliente che a proposito di Urso, in passato, aveva speso parole non troppo lusinghiere.

Che cosa aveva detto Tommaso Zorzi di Alberto Urso

Zorzi è solito commentare le gesta dei famosi attraverso il suo profilo Instagram. Tra i suoi giudizi più irreverenti c’è quello riservato in passato ad Alberto, cantante scoperto da Maria De Filippi e che ha vinto una vecchia edizione di Amici, celebre talent show di Canale5. In un video, tornato popolare proprio in queste ore in considerazione dell’ingresso del cantante nella Casa, Tommaso dice del giovane artista: “Alberto Urso, due cog***i così non me li facevo da un po’”.

L’incontro tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso nella Casa

Non c’è stato alcun incidente di percorso durante l’incontro tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso nella Casa. Tommaso ha assistito all’esibizione di Urso con la stessa attenzione riservata ad Arisa qualche ora prima.- Arrivato in passerella in qualità di guest star della serata, Alberto ha salutato i concorrenti del reality per poi regalare al pubblico la sua performance. Ad accompagnarlo in passerella anche Arisa, già entrata in Cucurio qualche ora prima per salutare l’amico Cristiano Malgioglio. Di fronte a lei il cantautore ha confidato che Amadeus lo avrebbe convocato per il prossimo Festival di Sanremo, un invito che Malgioglio avrebbe deciso di rifiutare: “Gli ho chiesto di dare il mio posto a un giovane. Non ho bisogno di fare Sanremo”.