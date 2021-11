Christian De Sica conferma il ritorno al cinepanettone con Massimo Boldi nel 2022 Non è finita la coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. L’attore romano ospite a Verissimo spiega di star lavorando insieme al figlio Brando all’idea di un nuovo cinepanettone per il 2022, insieme a Boldi. “Due vecchi rin*oglioniti”, scherza.

A cura di Giulia Turco

Christian De Sica, che ha spento da poco le 70 candeline, è ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Presto sarà di nuovo sul grande schermo insieme ad Alessandro Siani con il film in uscita per le feste Chi ha incastrato Babbo Natale?. L'attore ripercorre le tappe della sua carriera, quella al cinema prima e a teatro poi, e della sua vita privata, dall'amore per il padre Vittorio che ricorda con grande affetto, a quello per la moglie Silvia. Dopo 40 anni insieme De Sica e Silvia Verdone hanno una fortissima complicità. Senza dimenticare i due figli, Maria Rosa che ha intrapreso la carriera da costumista, e il regista Brando che presto potrebbe essere dietro la macchina da presa in un set insieme al padre.

Il video messaggio di Massimo Boldi

Christian De Sica in studio a Verissimo riceve a sorpresa il videomessaggio da parte di Massimo Boldi, che ci tiene a fargli i migliori auguri per il suo ultimo film in uscita nelle sale: "Ciao Christian sono io sono Massimo! Guarda che io sono rimasto su Marte per 12 mesi. sono appena tornato. Tu invece in questo periodo hai fatto un altrp0 film con Alessandro Siani, io lo vado a vedere con la mia famiglia. Ma quante ne abbiamo combinate noi?! Ti ricordi quando per girare Natale sul Nilo abbiamo nuotato nel Nilo e c'erano i coccodrilli? Ti faccio tanti auguri a te, al tuo film e a tutti gli italiani", è il messaggio di "Cipollino". Nonostante per un lungo periodo le loro strade si siano divise, l'era dei cinepanettoni ha segnato un enorme successo per Boldi e De Sica sancendo l'alleanza di una coppia invincibile ed inimitabile sul grande schermo. "Io con Massimo ho fatto tanti film, ma ancor prima facevamo le serate nelle balere, faceva il batterista", ricorda in studio De Sica. "Quest'anno non abbiamo lavorato insieme, con Brando stiamo pensando di mettere in piedi un'idea, con due vecchi rin*oglioniti", scherza.

Il ritorno al cinepanettone per Boldi e De Sica

Dopo l'ultimo film In Vacanza su Marte sbarcato in streaming in piena pandemia infatti, i due attori stanno pensando ad un ritorno al cinepanettone per il 2022. Ai microfoni di Rai Radio 1 Massimo Boldi aveva ammesso di essere molto dispiaciuto di non essere al cinema con u film di Natale per quest'anno. "Quest'anno è la prima volta dopo 30 anni che non sono al cinema con un film di Natale e mi dispiace molto", ha spiegato annunciando la sua volontà di essere presente il prossimo: "L'anno prossimo faremo sicuramente il cinepanettone con Christian". Cipollino ha inoltre smentito di aver chiuso i ponti con l'attore romano per via del loro rapporto interrotto, spiegando di sentirlo ogni settimana e di non aver mai litigato con lui.