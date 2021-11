Massimo Boldi no vax pentito: “Ero scettico ma ho sbagliato” Massimo Boldi ha spiegato nel corso della puntata del 4 novembre che “da quando è cominciata la pandemia ero davvero molto scettico”, poi però qualcosa è cambiato: “Sono stato bugiardo e incosciente. Fare la vaccinazione è veramente una cosa utilie, perché alla mia età chissà cosa mi sarebbe capitato”.

Massimo Boldi a Dritto e Rovescio ha lasciato delle dichiarazioni che mettono una pietra sopra certi scivoloni del passato. Nella trasmissione di Paolo Del Debbio, nel raccontare la sua esperienza dopo essere stato positivo al Covid, rivela di aver avuto posizioni scettiche nei confronti del vaccino: "Ho capito di aver avuto torto", ha dichiarato il comico che ha fatto la storia del cinema d'evasione del nostro Paese. Oggi, Massimo Boldi si sente in grande forma.

Le parole di Massimo Boldi

Massimo Boldi ha spiegato nel corso della puntata del 4 novembre che "da quando è cominciata la pandemia ero davvero molto scettico", poi però qualcosa è cambiato. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, Massimo Boldi ha raccontato la sua esperienza in questo modo. Tra dubbi e tentennamenti, c'è voluto il coronavirus per fargli capire che il vaccino è indispensabile per uscire dalla pandemia. Ecco cosa ha dichiarato.

Io da quando è cominciata la pandemia devo dire la verità ero scettico, ero vicino a Vittorio Sgarbi e poi alla fine sono stato fortunato, non sono stato colpito. Ho fatto la vaccinazione ad aprile e poi, passata l'estate, il film che si doveva fare e non ho fatto, ho avuto il Covid un mese fa e fortunatamente la mia amica Maria Rita Gismondo mi ha aiutato e mi ha praticamente tirato fuori dal guaio però mi sono reso conto che sono stato bugiardo e incosciente.

Il cambiamento di Massimo Boldi

La partecipazione di Massimo Boldi a Dritto e Rovescio diventa uno spot per il vaccino. Mentre parla, il sottopancia indica invece Enrico Montesano come possibile futuro leader del movimento dei No Vax: