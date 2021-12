A Piazzapulita la terza puntata dell’inchiesta di Fanpage.it sui No Vax Nella puntata di giovedì 2 dicembre verrà trasmessa in esclusiva a Piazzapulita su La7 la nuova inchiesta di Fanpage.it sulle piazze No Vax. A presentarla, in studio, ci sarà il direttore Francesco Cancellato, insieme al conduttore Corrado Formigli.

A cura di Elisabetta Murina

Il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, presenterà in esclusiva a Piazzapulita, nella puntata di giovedì 2 dicembre, la terza puntata dell'inchiesta sui medici no vax, tra i più seguiti nelle piazze di protesta sia reali che virtuali. L'appuntamento è alle ore 21.15 su La7, con Corrado Formigli alla conduzione e tanti ospiti in studio.

La terza puntata in esclusiva a Piazzapulita

Dopo le prime due puntate dell'inchiesta realizzate dal team Backstair di Fanpage, il direttore della testata tornerà in prima serata su La7 nel salotto televisivo di Corrado Formigli per presentare gli sviluppi delle piazze no vax. Le puntate precedenti, dal titolo I Superdiffusori, si erano concentrate sulla nicchia dei medici no vax, coloro che nelle manifestazioni contro il green pass esprimono opinioni contrare al vaccino. Uno dei leader delle proteste romane è Raffaele Varvara, un giovane che per anni ha lavorato nella sanità pubblica e ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla lotta contro il green pass. Oltre a lui, tra le icone di questa battaglia ci sono medici come Roberto Petrella, ginecologo che per la sua fede no vax è stato radiato dall'ordine, e il dott. Carlo Arnese, figura più istituzionale, si definisce “No covid vax” e a una fiaccolata contro il Green pass a Napoli è stato presentato come direttore medico dell’Asl.

Gli ospiti della puntata di giovedì 2 dicembre

Oltre al direttore Francesco Cancellato, chiamato per commentare in diretta gli sviluppi dell'inchiesta, in studio saranno presenti anche il professore di microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, il professore dell'Università Bocconi di Milano, Tito Boeri, e i giornalisti Mario Calabresi, Manuela Iatì e Antonio Padellaro. A loro si aggiunte anche lo scrittore Stefano Massini, che tornerà con uno dei suoi racconti.