Carlo Verdone e la foto di famiglia con Christian De Sica: “È crollato dopo il pranzo” Ecco la “Vita da Carlo”, quella vera: l’attore romano posta uno scatto dopo un pranzo domenicale con i figli e col cognato, amico di sempre, Christian De Sica.

Più di centomila "mi piace" per la foto di famiglia pubblicata da Carlo Verdone. Ci sono i suoi figli, Paolo e Giulia, e c'è suo cognato, il grande Christian De Sica. Carlo Verdone se la ride: "È crollato dopo il pranzo domenicale. Un abbraccio a tutti voi". È la "Vita da Carlo", però quella vera.

Perché Carlo Verdone e Christian De Sica sono parenti

Carlo Verdone, 71 anni, e Christian De Sica, 70 anni, sono cognati perché l'attore figlio di Vittorio De Sica ha sposato la sorella dell'attore romano, Silvia Verdone. Non solo. Tra Carlo Verdone e Christian De Sica c'è un'amicizia intima lunga una vita: i due, infatti, sono stati compagni di banco alle superiori. I due attori hanno girato insieme soltanto tre film: Acqua e Sapone, Borotalco e Compagni di Scuola. Brando De Sica, figlio di Christian De Sica e Silvia Verdone, è quindi nipote di Carlo Verdone.

Giulia e Paolo, i figli di Carlo Verdone

Carlo Verdone è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, dalla quale è legalmente separato, ma non divorziato. Da questa unione sono nati i due figli, protagonisti della foto pubblicata su Facebook quest'oggi: Giulia, nata nel 1986, e Paolo, nato nel 1988. Entrambi sono apparsi nei film del padre con piccoli ruoli. Nel dettaglio, Giulia è apparsa in due film: "Al lupo al lupo" e "Viaggi di nozze". Paolo, invece è apparso in "Grande, grosso e…Verdone", "Io, loro e Lara" e – con un ruolo più importante – nel film "Posti in piedi in paradiso".

Vita da Carlo, la serie su Amazon Prime Video

Il 5 novembre 2021 è uscita in esclusiva su Amazon Prime Video la serie comedy "Vita da Carlo", tutta ispirata alla vita del comico romano. La serie tv in 10 puntate racconta la vita privata di Carlo Verdone, seppur romanzata, alle prese con tutta una serie di elementi della quotidianità che i fan e gli spettatori non conoscono.