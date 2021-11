Chi è David Pratelli, quarto giudice della finale di Tale e Quale Show che imita Christian De Sica Il quarto giudice della finale di Tale e Quale Show in onda venerdì 5 novembre è David Pratelli. L’imitatore e cabarettista ha imitato Christian De Sica. Nel 2019 è stato tra i concorrenti del programma di Carlo Conti. Conosciamolo meglio, ripercorrendo la sua carriera e la riservatissima vita privata.

La carriera di David Pratelli, le imitazioni e i programmi tv

David Pratelli imita Carlo Conti

David Pratelli, nato a Pontedera il 21 dicembre del 1970, è un volto già noto agli spettatori. Il cabarettista e imitatore ha scoperto sin da giovanissimo di avere una straordinaria capacità di ricalcare alla perfezione i tratti caratteristici dei personaggi noti. Così, ha iniziato a divertire i compagni di scuola e a 14 anni già teneva degli spettacoli in piazza. Inizialmente il suo cavallo di battaglia era Adriano Celentano, ma pian piano ha aggiunto nuovi personaggi. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi.

A La vita in diretta, era il sosia di Christian De Sica. Nel programma Guida al Campionato, ad esempio, ha dato prova della sua abilità di imitatore cimentandosi in personaggi sportivi come Lippi, Capello e Ciccio Graziani. Ha fatto parte del cast de Il protagonista, programma di Teo Mammucari. Poi ha preso parte a Quelli che il calcio, dove imitava Christian De Sica, Carlo Conti, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Cavalli, Claudio Ranieri, Marcello Lippi e Giampiero Mughini. Nel 2019 ha preso parte a Tale e Quale Show. Nel suo curriculum anche la partecipazione a Domenica In, Zero e Lode, i Soliti ignoti, L'anno che verrà e tanti altri.

La vita privata di David Pratelli

David Pratelli imita Christian De Sica

David Pratelli non ama parlare della sua vita privata. Le più recenti dichiarazioni in cui fa riferimento a una fidanzata risalgono al 2019 e sono state rilasciate dall'imitatore al sito GossipETv:

“Io non parlo mai della mia vita privata però posso dire che ho una compagna, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non ho nulla di pubblicato con lei perché non mi piace parlare della mia vita privata, cerco sempre di tenerla staccata dal mio lavoro. Mi ha conquistato lei, con le donne sono sempre stato timido. Mi ha conquistato con il bene, perché mi vuole bene. Non ha guardato il fatto che facessi le imitazioni e i personaggi. Mi ha preso così come sono, con lei mi sento protetto da tante cose. Lei è più grande di me ma non voglio dire il suo nome".

Non è dato sapere se, due anni più tardi, la relazione sia ancora in corso.