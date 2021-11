Vita da Carlo in streaming su Amazon Prime Video, come vedere gratis la serie tv su Carlo Verdone Il 5 novembre 2021 esce in esclusiva su Amazon Prime Video Vita da Carlo, la serie comedy ispirata alla vita di Carlo Verdone e che avrà come protagonista lo stesso attore comico romano. La serie tv in 10 puntate permetterà agli spettatori di entrare nella vita quotidiana di Carlo Verdone, alle prese con una madre oppressiva, amici famosi, produttori e lati caratteriali nascosti da gestire. Ecco come vedere gratis Vita da Carlo su Amazon Prime Video.

Vita da Carlo è il titolo della nuova serie tv in onda su Amazon Prime Video a partire dal 5 novembre 2021 e ispirata alla vita di Carlo Verdone. Il celebre attore romano, nei panni di sé stesso, racconta quelli che sono i drammi e le vicende comiche della vita di tutti i giorni, tra amici famosi, produttori e una madre ora amorevole ora oppressiva a cui badare.

La serie comedy in 10 puntate è ambientata nella cornice romana e lo stesso Carlo Verdone, protagonista della serie, si mette a nudo e rivela aspetti celati della sua vita e della sua personalità. Tra stati di ipocondria e sprazzi di humor esilaranti, gli spettatori entreranno con facilità nella vita dell'amato attore comico.

Vita da Carlo è diretta da Carlo Verdone e prodotta da Filmauro in collaborazione con Luigi e Aurelio De Laurentiis. Nel cast anche attori del calibro di Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri e tante altre guest star.

Come vedere Vita da Carlo gratis in streaming su Amazon Prime Video

Ma come vedere gratis la serie Vita da Carlo ispirata alla vita di Carlo Verdone? Se non disponete di un abbonamento a Amazon Prime, vi basterà attivare la prova gratuita di 30 giorni cliccando su "Iscriviti gratis e provalo per 30 giorni" nella sezione dedicata ai servizi Prime di Amazon.

Una volta attivata la prova gratuita potrete facilmente avere accesso al catalogo di Amazon Prime Video: vi basterà, infatti, cliccare in alto a destra su "Accedi" e inserire le vostre credenziali.

Vi ricordiamo che una volta esaurita la prova gratuita di 30 giorni, verrà attivato automaticamente l'abbonamento annuale di 36,00 euro. In alternativa sarà possibile facilmente disdire il servizio in ogni momento e senza costi aggiuntivi.