Chiara Rabbi contro Sophie Codegoni, la frecciatina in difesa di Matteo Ranieri prima del GF Vip Sophie Codegoni fa già discutere prima ancora di entrare al Grande Fratello vip, di cui è già concorrente ufficiale. Le sue parole contro Matteo Ranieri, la sua scelta a uomini e Donne (“Una brutta persona”) non sono piaciute a Chiara Rabbi, altra ex protagonista del dating show di Maria De filippi, amica di Matteo. L’attacco è arrivato, naturalmente, via IG Stories.

A cura di Valeria Morini

Dopo la popolarità raggiunta grazie a Uomini e Donne, Sophie Codegoni sarà una dei concorrenti al Grande Fratello Vip, in onda dal13 settembre 2021. Lo ha annunciato lei stessa in un'intervista che ha fatto però storcere il naso a un'altra protagonista di UeD. Dunque, Sophie fa discutere ancora prima di mettere piede nella Casa: a lanciarle una stoccata è l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi e al centro della polemica c'è Matteo Ranieri, scelto da Sophie, con cui la frequentazione è durata pochi giorni.

"Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt'altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione", così ha detto la Codegoni di Ranieri, su Chi, a poche settimane dal suo ingresso al GF Vip. Inoltre, ha parlato anche di Fabrizio Corona, con cui è in rapporti strettissimi e che l'aveva definita la sua fidanzata: "Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva" (insomma, per aggirare le regole e giustificare la presenza di Sophie a casa sua). Da qui il pungente attacco di Chiara Rabbi. Lei e il fidanzato, l'ex tronista Davide Donadei, sono molto amici di Matteo:

Quindi Sophie dice che Matteo è una brutta persona invece Corona è una persona meravigliosa. Quanta confusione c’è nel mondo!

Sophiue Codegoni promette che parlerà di ranieri nella Casa del GF

Probabilmente non a caso, è arrivata anche una Story di Sophie, che invita a fare silenzio: “Shh. Ne parleremo dentro la Casa”. Insomma, sembra proprio che nel reality la Codegoni vuoterà il sacco sull'esperienza lampo con Ranieri e dirà la sua versione dei fatti. Lui aveva spiegato così la loro rottura, senza fare polemiche e senza tornare più sull'argomento: "Non si andava d’accordo su tante cose perché avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive di vita future erano differenti". Signorini ha probabilmente trovato la concorrente perfetta per il suo GF: non solo Sophie è disposta a parlare di Uomini e Donne e a criticare Matteo, ma con molta probabilità accetterà anche di parlare del suo rapporto non propriamente chiarito con Corona. Che potrebbe tornare nuovamente "protagonista" (in absentia) al Gf Vip, a tre anni dalla sua controversa ospitata nella terza edizione, quando ebbe un epico scontro con Ilary Blasi che lo definì un "caciottaro".