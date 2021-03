È stata Sophie Codegoni la prima ad annunciare la fine della storia d’amore con Matteo Ranieri. A un mese di distanza dalla messa in onda della loro scelta a Uomini e Donne, la tronista e il suo corteggiatore hanno deciso di lasciarsi. Sophie non è entrata nei dettagli, limitandosi ad annunciare la rottura e a fare solo velatamente riferimento ai motivi che l’avevano provocata. Nemmeno Matteo ha voluto essere più preciso, limitandosi a confermare quanto già raccontato da Sophie.

“Volevo annunciare e confermare la fine della mia relazione con Sophie”, ha detto Matteo in una Instagram Story, “Forse ora capirete perché sono stato un po’ assente in queste due settimane. Ho esorcizzato a mio modo quella che era la situazione. Vi ringrazio per i messaggi belli, quelli costruttivi”. Ma sui motivi della separazione, come Sophie, Matteo ha preferito restare vago:

Il motivo è molto semplice: non si andava d’accordo su tante cose perché avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive di vita future erano differenti. Ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne ma nella realtà al di fuori è stato difficile. Vi chiedo di capire anche il nostro stato mentale. Non è facile esorcizzarlo adesso, è difficile anche perché è qualcosa che va a livello mediatico, la gente in giro ti chiede e ti ferma, per me è pesante. Ci siamo lasciati in maniera civile, da persone adulte quali siamo. E stop. Vi ringrazio per averci sostenuto. Vivrò la mia vita come l’ho sempre vissuta e lei uguale. Non c’è altro da dire.