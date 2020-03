Quello che sta succedendo nel nostro Paese non ferma la trasmissione più amata e seguita di Rai3. Domani, venerdì 13 marzo, alle 21.20 su Rai3, in diretta dagli studi di via Teulada ci sarà lo "Speciale Chi l’ha visto?" sull'emergenza Coronavirus. Nello studio insieme a Federica Sciarelli ci saranno gli esperti per rispondere a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

Ballando con le stelle è stato sospeso

In questo scenario, il servizio pubblico sta privilegiando i programmi di informazione a quelli di mero intrattenimento. Ne è un chiaro esempio "Ballando con le stelle". La nuova edizione era prevista per il 28 marzo ma è stata sospesa. Aprirà direttamente a settembre, seguendo una proposta di Milly Carlucci. La trasmissione di Rai1 doveva inizialmente andare in onda con diverse misure precauzionali, quali l'isolamento dei concorrenti e alcune modifiche al regolamento. Misure che non sono evidentemente considerate sufficienti vista la delicatezza della situazione.

Sospesi anche La Prova del Cuoco e Vieni da me

Saranno sospesi "La prova del cuoco" e "Vieni da me" in favore di "Storie Italiane" e "La vita in diretta" che si allungano: il programma di Eleonora Daniele chiuderà alle 13.20, il format condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini si anticipa alle 14. Non è l'unico grande cambiamento che subirà Rai1. Saranno ridotte le squadre tecniche al lavoro e sarà aumentata la dotazione di mascherine e igienizzazione. Come è noto, anche "Soliti ignoti" e "L'eredità" si fermano con la produzione e andranno in onda solo con puntate in replica. Si fermano anche tutti i programmi di Gigi Marzullo, "Buongiorno Benessere" e "S'è fatta notte".