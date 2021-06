Lo scorso 24 aprile, Cesara Buonamici è stata rapinata mentre si trovava a Impruneta (Firenze). La giornalista era in compagnia del marito Joshua Kalman, quando i rapinatori le hanno sottratto il prezioso orologio che portava al polso. Secondo quanto riporta il Corriere, i responsabili della rapina sarebbero stati individuati dagli investigatori.

La dinamica della rapina ai danni di Cesara Buonamici

in foto: Joshua Kalman e Cesara Buonamici

La dinamica della rapina ai danni di Cesara Buonamici. Secondo quanto emerso, intorno alle ore 20:00 del 24 aprile scorso, Cesara Buonamici si trovava a Impruneta in compagnia del marito Joshua Kalman. La coppia era a bordo di un'auto, quando due individui sono scesi da uno scooter che era guidato da una terza persona, si sono sporti all'interno dell'auto e hanno strattonato con violenza il braccio dei due malcapitati, sottraendo loro due preziosi orologi, un Patek Philippe Nautilus e un Cartier Panther. Da quanto si apprende, dunque, i ladri – soprannominati "La banda del Rolex" e che avevano messo a segno altre rapine – prima pedinavano le vittime, poi le raggiungevano a bordo dello scooter e le derubavano.

Sono scattate le manette

in foto: Cesara Buonamici

Gli investigatori, grazie anche alle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella cittadina, hanno potuto individuare i presunti responsabili. Secondo le prime ricostruzioni, la banda sarebbe stata composta da quattro uomini. Tre effettuavano la rapina a bordo dello scooter, il quarto faceva il palo. Si tratterebbe di persone di origini napoletane di età compresa tra i 25 e i 50 anni che tramite un Suv, si spostavano fino a Firenze per fare il colpo e poi rientrare a Napoli. Tre rapinatori sarebbero già stati arrestati. Secondo quanto riporta la Nazione, infatti, il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze, Christine Von Borries avrebbe ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare per quattro uomini: due sarebbero stati accompagnati in carcere, uno ai domiciliari. Si cerca, ancora, il quarto rapinatore. Individuato anche l'uomo che avrebbe guidato il Suv da Napoli a Firenze all'interno del quale c'era lo scooter con cui è stata effettuata la rapina. Sarebbe indagato in stato di libertà. È stato sottoposto a perquisizione domiciliare.