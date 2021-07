Si avvia alla conclusione la prima edizione italiana di Love Island. Domenica 4 luglio, dopo quattro settimane di intense emozioni nella favolosa cornice di Gran Canaria, la puntata finale sarà disponibile solo su Discovery + e Giulia De Lellis svelerà quale tra le coppie in gioco si aggiudicherà il montepremi finale da di 20.000 euro in gettoni d'oro. Dopo l'eliminazione di Manuel e Yulia, usciti a un passo dal traguardo (si sono detti felici di poter tornare insieme in Italia), le tre coppie rimaste in gioco sono quelle formate da Wolf e Rebecca, che si sono confidati i sentimenti reciproci, Antonino e Cristina, che hanno ottenuto le chiavi della Love Room, e Denis e Monica.

Il montepremi da 20mila euro

Nella puntata finale, dunque, la conduttrice Giulia De Lellis rivelerà la scelta del pubblico da casa che negli ultimi giorni è stato chiamato a votare la coppia preferita sull’App ufficiale del programma. A quel punto sarà anche un'occasione per scoprire se a legare i lovers è un sentimento d’amore oppure pura strategia. La coppia vincitrice, infatti, dovrà decidere se dividere equamente il montepremi con la sua dolce metà oppure no.

La seconda edizione di Love Island si farà

Mentre la stagione di esordio sta per concludersi, discovery+ ha presentato i palinsesti della prossima edizione e ha confermato che la seconda stagione di Love Island si farà e molto probabilmente vedremo tornare al timone del programma Giulia De Lellis. "Il programma è un successo enorme: non possiamo dare i numeri specifici per motivi di privacy, ma è il programma più visto di sempre sulla nostra piattaforma. Più del 50% dei sottoscritti ha visto tutte le puntate", ha spiegato Laura Carafoli Content Officer di discovery Italia, anticipando che nei piani futuri c'è l'idea di rinnovare la conduzione di Giulia De Lellis: "Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci sarà, se lei non si è stancata".