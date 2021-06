Tra le coppie più amate della musica e della televisione italiana c'è, senza dubbio, quella formata da Romina Power e Albano Carrisi. Il loro legame è stato per anni simbolo di sintonia e di condivisione, ma anche quando hanno deciso di prendere strade diverse i due non hanno mai smesso di essere l'uno la spalla dell'altro. Ed è anche questo che racconta Romina Carrisi, la figlia 34enne della coppia, ospite nello show di Rai1 "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone.

L'amore tra Albano e Romina

L'attrice ha raccontato con trasporto alcuni aneddoti che tengono stretto il legame della sua famiglia. Nonostante siano passati anni da quando Romina Power e Al Bano non formano più una coppia, tra loro non c'è mai stato un vero e proprio distacco, complice la presenza dei figli e l'affetto che li ha sempre uniti. Un legame che Romina Carrisi, ai microfoni di Rai1 spiega così: "In un certo senso sono una favola dei giorni d’oggi, si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia".

Il ricordo dei nonni materni

Non sono certo pochi i momenti magici vissuti nella sua famiglia, come lei stessa racconta, parlando dell'amore nato tra suo nonno, Tyrone Power e Linda Christian, i genitori di sua madre Romina. Un vero e proprio colpo di fulmine il loro, raccontato con enfasi dalla nipote, che rievoca il loro primo incontro avvenuto in un albergo di Roma, dopo il quale non si sono separati mai più. Romina Carrisi, poi, ricorda i momenti condivisi con la nonna: "Io l’ho conosciuta quando ero piccola e poco, perché io vivevo in Italia e lei in America, l’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico".