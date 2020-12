in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Cecilia Capriotti è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl e attrice ha fatto il suo ingresso nella casa durante la puntata trasmessa venerdì 18 dicembre. È stata accolta con uno scherzo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che le ha dato l'occasione di dire la sua sull'ex gieffina Elisabetta Gregoraci.

Le parole di Cecilia Capriotti su Elisabetta Gregoraci

Cecilia Capriotti, mentre era a tavola con Samantha De Grenet e Giulia Salemi, ha raccontato che non appena è entrata nella casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando le hanno detto che non può reggere il paragone con Elisabetta Gregoraci. Ovviamente faceva parte dello scherzo, ma Capriotti ha fatto sapere di non avere alcun desiderio di essere uguale all'ex moglie di Flavio Briatore: "Stefania mi ha detto: ‘Con quei bracciali non sei mica la Gregoraci'. Io volevo dire: ‘Ma per fortuna non sono la Gregoraci‘. Non è che mi ha detto: ‘Non sei Sophia Loren', con tutto il rispetto".

Lo scherzo di Zorzi e Orlando a Cecilia

Cecilia Capriotti, prima di entrare nella casa, ha fatto una breve sosta nel tugurio. Attraverso un vetro, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l'hanno accolta. Preparati a dovere da Alfonso Signorini, si sono lasciati andare a diverse battute ironiche. L'influencer le ha detto: "Com'è invecchiata male la Yespica". Stefania Orlando, invece, ha rimarcato: "Ma chi è? Ha un vestito dei cinesi. Poi con quei bracciali finti". Il conduttore, allora, è intervenuto: "Non è Elisabetta Gregoraci", che spesso si è vista evidenziare il valore dei bracciali che indossa di solito. E Stefania ha replicato: "Non è la Gregoraci, lo so, si capisce". In queste ore, le dichiarazioni di Cecilia Capriotti: "Ma per fortuna che non sono la Gregoraci". Alfonso Signorini permetterà un confronto tra le due donne?