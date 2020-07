Netflix ha svelato il cast di Elite4. Se i nomi degli attori riconfermati erano già stati resi noti, oggi sono stati ufficializzati i nuovi volti che caratterizzeranno le vicende del prestigioso liceo Las Encinas. Le new entry sono: Manu Rios, che conta già oltre 5 milioni di fan su Instagram, poi c'è Carla Diaz che abbiamo già visto in Italia nella serie tv La caccia – Monteperdido. Inoltre, nella quarta stagione ci sarà Martina Cariddi, un'attrice di grande talento. Ciliegina sulla torta, Pol Granch, l'artista che ha vinto X Factor Spagna nel team di Laura Pausini.

Il cast completo di Elite 4: new entry e conferme

Ecco il cast di Elite 4. Nella quarta stagione rivedremo Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzman), Claudia Salas (Rebeca), Arón Piper (Ander), Omar Shanaa (Omar) e Georgina Amorós (Cayetana). A loro si uniranno: Manu Rios, nato nel 1998, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a 9 anni. Oltre ad essere un attore, è anche un cantante. Martina Cariddi ha iniziato a studiare recitazione nel 2010, ha preso parte a film come Muere padre muere di Luis Grajera, Mientras dure la guerra di Alejandro Amenábar e El guardian invisible di Fernando González Molina. Carla Diaz ha già nel suo curriculum diverse esperienze televisive. Ha preso parte anche alla serie trasmessa in Italia La caccia – Monteperdido dove interpretava Ana Montrell. Pol Granch, classe 1998, è un cantante che due anni fa ha preso parte alla terza stagione di X-Factor Spagna, nel team di Laura Pausini ed è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria del talent.

Elite, anticipazioni quarta stagione

Lo scorso maggio, il cast di Elite ha realizzato un video nel quale ha dato alcune anticipazioni su come sarà la trama della quarta stagione. Gli attori hanno annunciato: "Ci hanno inviato i copioni, promettono molto bene, ma preparatevi perché sarà bella intensa. Resterete di stucco. Ci saranno un sacco di novità che non immaginereste mai. Siamo già dipendenti. Non vediamo l'ora di condividere tutto con voi sullo schermo. Non vediamo l'ora di tornare al lavoro. Speriamo di vedervi presto. Un bacio, forza e coraggio ragazzi. A presto". Ovviamente, non hanno potuto spoilerare troppo, ma è chiaro che i colpi di scena non mancheranno, soprattutto alla luce delle dinamiche che i nuovi personaggi innescheranno.