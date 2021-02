Carlotta Dell’Isola spara a zero su Andrea Zenga, suo coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Temptation Island è stata l’ultima concorrente eliminata dal televoto e una volta abbandonata la Casa di Cinecittà, è tornata ad aggiornare i suoi follower via Instagram. Il messaggio più caustico è quello riferito ad Andrea Zenga del quale dice: “Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è ed è noioso”. Parole pesanti che lasciano immaginare che i rapporti tra i due siano destinati a interrompersi.

Carlotta Dell’Isola cancella il post su Andrea Zenga

Poco dopo averla pubblicata, però, Carlotta ha deciso di cancellare la Instagram Story in cui parlava di Andrea. Ha lasciato online tutte le altre ma, probabilmente nell’ottica di evitare uno scontro in diretta nella puntata di venerdì prossimo, la donna ha deciso di fare marcia indietro. Ma lo screen aveva già fatto il giro della rete.

L’abbraccio di Carlotta Dell’Isola a Dayane Mello

L’ex concorrente del reality ha inoltre deciso di rivolgere un pensiero a Dayane Mello, colpita dalla prematura scomparsa del fratello Lucas. Nella Casa Carlotta aveva stretto un ottimo rapporto con Dayane, Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet che, infatti, sono tra le concorrenti che oggi che è tornata alla vita reale le mancano di più: “Ieri quando ho saputo di Lucas, avrei voluto essere lì per poter stare vicino a Dayane. Non nego che ogni due per tre andavo a vedere la diretta. Ma se non fosse stato per questo terribile lutto, no, la casa non mi sarebbe mancata. Mi mancano Sami, Rosi e Dayane. Per il resto, no”. Anche nei confronti di Andrea Zelletta, Carlotta spende belle parole. “È un amico leale e una persona fantastica”, dice dell’ex tronista conosciuto nella Casa. Non aggiunge altro, invece, a proposito di Zenga.