Dopo due puntate dedicate alla scelta dei primi due finalisti che si sono conquistati già il pieno diritto alla puntata conclusiva del 1 marzo, al Grande Fratello Vip torna il meccanismo dell'eliminazione. Carlotta Dell'Isola è stata costretta a salutare definitivamente il reality, a un mese dalla sua conclusione, dopo 20 settimane e 139 giorni di messa in onda. Erano quattro le donne finite in nomination: Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell'Isola e Giulia Salemi.

Le parole di Carlotta Dell'Isola

L'eliminazione di Carlotta arriva pochi minuti dopo la proposta di matrimonio che ha ricevuto da parte del suo fidanzato Nello, entrato nella casa per incontrarla. Carlotta era rientrata dalla passerella con un grande mazzo di fiori in mano e un anello di fidanzamento al dito. Tanto le bastava per essere pazza di gioia. "Fuori tanto c'è Nello ragazzi, va bene così", ha detto lasciando per sempre la casa del GFvip.

Eliminata secondo i lettori di Fanpage.it

Anche i lettori di Fanpage.it si erano espressi su questo televoto, rispondendo al nostro sondaggio. La concorrente meno votata nei sondaggi (quindi meritevole di eliminazione) è stata Carlotta Dell'Isola con il 9%. Il 15% ha scelto di salvare Samantha De Grenet, mentre il 34% ha votato per Giulia Salemi. Infine, il 42% ha espresso la propria preferenza per Maria Teresa Ruta, che quindi è stata la preferita del quartetto, almeno secondo i rispondenti al sondaggio. Maria Teresa Ruta ha fatto il suo ingresso all'interno della Casa il 18 settembre, Giulia Salemi il 6 novembre, Samantha De Grenet l'11 dicembre e Carlotta Dell'Isola il 18 dicembre.

GF Vip: quando va in onda e quando finisce

Come dicevamo, la finale del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda lunedì 1º marzo: sarà una settimana molto impegnativa, televisivamente parlando, dal momento che solo 24 ore dopo inizierà il Festival di Sanremo 2021. Le prossime puntate GF Vip sono previste in onda venerdì 5 febbraio, lunedì 8 febbraio, venerdì 12 febbraio, lunedì 15 febbraio, venerdì 19 febbraio, lunedì 22 febbraio, con la semifinale trasmessa venerdì 26 febbraio.