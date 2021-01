Il drammatico tentativo di una reunion famigliare è stato al centro della terza storia raccontata a C'è posta per te di sabato 16 gennaio. Giovanna ha avuto a che fare con un matrimonio inizialmente felice: i problemi d'alcool del marito e la sua gelosia li hanno portati però alla crisi. Dopo la separazione, l'ex ha messo in giro dicerie su di lei sostenendo di essere stato tradito e quando la donna ha fatto un esposto contro di lui in caserma i due figli Carlo e Antonio hanno scelto di andarsene con il padre. I due ragazzi si sono convinti che lei lo avesse tradito. Madre e i due figli sono lontani da sette anni.

Mi mancate in tutti i giorni, non ho mai tradito vostro padre, sono sette anni che non ci sentiamo, sette anni di dolore. La porta del mio cuore, anche se non aprirete questa busta sarà sempre aperta.

Il confronto tra Giovanna e i figli

L'incontro davanti alla busta è stato decisamente turbolento. Giovanna si è chiesta perché l'incrinarsi del rapporto con il marito abbia compromesso il legame tra mamma e figli. L'astio dei due ragazzi nei confronti della madre è evidente, dal momento che sostengono che lei sia stata assente: "Le cose non stanno così come dice lei. Da quando siamo andati via di casa per un periodo è scomparsa. Si è comportata male". La svolta sembra arrivare quando Giovanna ricorda l'episodio in cui Antonio ebbe un incidente e fu contento quando lei andò a trovarlo. A quel punto, la durezza del ragazzo si è stemperata e lui ci ha scherzato su: "Ero sotto choc". Si è scoperto quindi che Giovanna si tiene costantemente informata sui suoi figli e sa chi è la fidanzata di Antonio. Maria De Filippi ha cercato di convincerli a ritrovare il rapporto con la mamma.

A tutti capita di essere nervosi. Magari mamma e papà in quel periodo non erano il massimo come genitori, però ci hanno provato. Nella vostra testa lei doveva venire da voi una volta alla settimana. Ma se tuo figlio ti tratta male, fai fatica ad andarci. Sette anni sono tanti.

Carlo e Antonio chiudono la busta alla madre

Giovanna, in lacrime, ha supplicato più volte i due figli di mettere da parte il passato e tornare a essere una famiglia. "Fa male vederla piangere, ma riallacciare un rapporto no", ha dichiarato Carlo. Irremovibili, i due ragazzi non hanno voluto aprire la busta e hanno scelto di andarsene senza riabbracciare la madre. Maria De Filippi ha però spinto Giovanna a non arrendersi: "Prova a chiamarli, se non rispondono richiamali. In realtà quello che hanno chiesto è di essere cercati".