Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale Careggi di Firenze in cui era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il popolare conduttore Rai era stato ricoverato pochi giorni fa, a causa dei sintomi collegati al contagio da coronavirus. Fin dall’inizio, però, aveva voluto rassicurare fan e colleghi circa le sue condizioni di salute. “Sto bene”, aveva scritto su Instagram. E sempre via Instagram, Conti fa sapere di stare tornando a casa.

Gli auguri dei colleghi, da Lorella Cuccarini ad Adriana Volpe

Il post pubblicato da Conti sui social dopo le dimissioni ha fatto il giro della rete, collezionando migliaia di like in pochi minuti. Diversi sono i colleghi che hanno voluto pubblicamente testimoniare la propria vicinanza a Carlo. “Che bella notizia”, ha scritto Adriana Volpe mentre Tiziano Ferro ha commentato così il post: “Carlo amico mio, che bello”. Ma i commenti sono numerosissimi e trasversali. Arrivano dal mondo della televisione, del cinema e della musica, con Raoul Bova, Lorella Cuccarini, Paola Turci e diversi altri, a testimonianza della profonda stima ispirata da Conti.

Il ricovero di Carlo Conti

Carlo Conti era stato ricoverato nell’ospedale Careggi di Firenze a metà della scorsa settimana. Nessuna grave complicazione per il conduttore, ma l’aggravarsi dei sintomi gli aveva reso impossibile continuare a curarsi da solo a casa. Il ricovero di Conti è stato brevissimo: il conduttore ha lasciato la struttura ospedaliera nella quale era stato ricoverato a pochi giorni dall’accesso. La Rai non ha ancora chiarito se Carlo tornerà a occupare il suo posto a Tale e Quale Show già dalla puntata di venerdì 13 novembre. La scorsa settimana, il conduttore era stato sostituito dal trio dei giurati formato da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, supportati dal comico Gabriele Cirilli. Ma Carlo, considerata la velocità della ripresa, potrebbe tornare in onda già a partire da questa settimana.