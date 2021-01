È un attesissimo ritorno quello di Can Yaman a C'è posta per te. Ad un anno di distanza dalla sua visita dello scorso gennaio, l'attore turco sarà di nuovo ospite nello studio di Maria de Filippi nella puntata di sabato 23 gennaio, in onda dalle 21.15 su Canale 5. È un vero e proprio momento d'oro per il divo delle soap opere di successo Daydreamer e Bitter Sweets, che negli ultimi mesi ha trafficato parecchio in giro per l'Italia. Prima per la registrazione dello spot pubblicitario con Claudia Gerini, poi per la preparazione al Festival di Sanremo 2021, dove sarà ospite di Amadeus.

Can Yaman sarà ospite a Sanremo 2021

La vera notizia bomba circa Can Yaman, è che l'attore turco sarà tra la carrellata di ospiti che saliranno sul palco di Sanremo 2021. Mentre procede l'organizzazione del Festival, stravolto dalla pandemia e che con buone probabilità dovrà fare a meno del pubblico in sala, una delle poche certezze è proprio la lista degli ospiti che si alterneranno sul palco nelle cinque serate al fianco di Amadeus. Tra loro ci saranno Achille Lauro, Elodie, e anche Can Yaman appunto, stando a quanto appreso dall'Adnkronos che ha lasciato la notizia lo scorso 19 gennaio. L'attore turco d'altronde si è ormai conquistato l'affetto di una larga fetta di pubblico italiano, soprattutto quello di Canale 5, che lo ha seguito nelle sue soap di successo.

Can Yaman e Claudia Gerini nello spot diretto da Ferzan Ozpetek

Poche settimane prima a Roma, Can Yaman ha attirato una folla di fan fuori dall'hotel Eden, dove soggiornava, creando assembramenti in barba alle misure anti Covid. A quanto pare lo staff dell'attore e quello della struttura si erano accordati perché Can Yaman entrasse da una porta posteriore e non dall'ingresso principale dove ad attenderlo c'erano decine di fan. Ma il divo non avrebbe resistito alla tentazione di farsi avvistare dal suo pubblico e così è stato multato dalle autorità per mancato distanziamento sociale. Yaman in quei giorni si trovava nella Capitale per un progetto che lo ha visto coinvolto al fianco di Claudia Gerini: uno spot diretto dal regista Ferzan Ozpetek diviso in quattro episodi, per un notissimo marchio di pasta.