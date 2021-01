Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, pare che tra gli ospiti che calcheranno il palcoscenico dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo ci sia Can Yaman. L'attore turco, protagonista di serie tv di successo come Daydreamer e Bitter Sweets, che in poco tempo è riuscito a conquistare orde di fan, pare sia stato voluto fortemente dal direttore artistico della kermesse, ovvero Amadeus, che pian piano sta svelando la lunga carrellata di ospitiche saranno presenti in questa 81esima edizione del festival della canzone italiana.

Il momento d'oro di Can Yaman

Non solo protagonista nel ruolo di Sandokan in una fiction che lo vedrà accanto a Luca Argentero, ma la popolarità di Can Yaman lo ha portato ad essere scelto come uno degli ospiti che presenzieranno in una delle cinque serate previste per questa edizione del Festival di Sanremo. La notizia è stata divulgata dall'Adnkronos, in un momento in cui il nome dell'attore turco campeggia sulle pagine della cronaca rosa nostrana, in quanto sono settimane che si vocifera di un flirt tra il 31enne e Diletta Leotta. Svariati sarebbero gli indizi che confermerebbero la liaison nata tramite social, ma i diretti interessati hanno lasciato commenti piuttosto vaghi e sprezzanti, cercando di non dare adito al gossip e l'attore ha anche lasciato i social.

Le notizie sul Festival di Sanremo

Intanto, la conferma delle date del Festival è arrivata solamente nella serata di ieri, lunedì 18 gennaio, quando è stato dichiarato che la kermesse si terrà dal 2 al 6 marzo, data ipotizzata già dallo scorso anno e ci sarà anche il pubblico. Quest'ultima precisazione è la vera notizia, dal momento che per la presenza del pubblico in sala si sta lavorando a dei protocolli appositi che consentano di vivere lo spettacolo in sicurezza e rispettino tutte le norme anti-covid. "Un Sanremo senza pubblico non si può fare" aveva già anticipato Amadeus, prima ancora che si parlasse dell'organizzazione del Festival e sembra che il direttore di Rai1 e l'intero team che si occupa dell'allestimento della kermesse non abbia battuto ciglio a riguardo. Tante sono ancora le incertezze, ma anche quest'anno l'Italia non rinuncerà all'evento più importante della televisione.