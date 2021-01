Da mesi si parla dell'incontro tra l'attore turco Can Yaman, idolo del pubblico femminile amatissimo in Italia, e il regista Ferzan Ozpetek. Ora, finalmente, è noto il progetto che li vedrà collaborare: non si tratta di un film (almeno per il momento), bensì di uno spot televisivo e social in quattro episodi per un notissimo brand di pasta in cui vedremo Yaman al fianco di Claudia Gerini. Chissà che la collaborazione non preluda ad altri futuri lavori con Ozpetek.

La popolarità di Can Yaman in Italia

Yaman è un autentico idolo delle folle in Italia, grazie al successo su Canale 5 delle telenovelas turche Daydream-Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d'amore, oggetto di un vero e proprio culto. La grande padronanza del giovane divo con la lingua italiana ha fatto il resto: abituiamoci a vedere spesso Yaman nel nostro Paese, dal momento che dopo la recente intervista a Verissimo sarà anche ospite nella nuova stagione di C'è posta per te. L'incontro con Ozpetek, immortalato a Roma lo scorso ottobre, era inevitabile, vista la comune origine dei due personaggi. Il regista di Saturno contro è di Istanbul, anche se vive e lavora in Italia dal 1976.

Can Yaman sarà Sandokan

E non è tutto: il progetto italiano più ambizioso che vedrà coinvolto Yaman sarà una nuova serie tv su Sandokan. L'attore seguirà le orme del mitico Kabir Bedi e si calerà nei panni del celebre pirata malese, eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Al suo fianco troveremo Luca Argentero nei panni di Yanez de Gomera, gentiluomo portoghese braccio destro e grande amico di Sandokan. L’inizio delle riprese è previsto per l’estate 2021. Si tratterà di un adattamento libero e moderno dal ciclo di romanzi dedicati alle Tigri di Mompracem, su cui Sergio Sollima aveva realizzato il celebre sceneggiato negli anni 70. L'obiettivo è dare maggiore spazio alla controparte femminile, la Perla di Labuan Lady Marianna, senza perdere il fascino dell'originale con l'utilizzo di location esotiche per le riprese.