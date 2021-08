Bridgerton 2 ripartono le riprese dopo il caso Covid: “Siamo tornati sul set” Le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono finalmente ricominciate. Dopo lo stop lo scorso luglio, a causa di un caso di positività nello staff, gli attori sono tornati sul set. A confermarlo è lo sceneggiatore Chris Van Dusen che, infatti, ha dichiarato di aver già iniziato a lavorare sulla post-produzione dei primi due episodi.

A cura di Ilaria Costabile

Gli appassionati di Bridgerton potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e sperare che prima del previsto possano arrivare i nuovi episodi della serie su Netflix. Le riprese della seconda stagione sono nuovamente iniziate, gli attori sono tornati ad indossare gli abiti regency e sono pronti ad immergersi nelle nuove avventure, amorose e non, della famiglia inglese protagonista dei romanzi di Julia Quinn.

Si girano i nuovi episodi

Il ritorno sul set, in realtà, era già avvenuto lo scorso marzo, come avevano fatto trapelare alcuni protagonisti pubblicando degli scatti direttamente dagli scenari della serie. Purtroppo, però, a causa di un caso di positività al Covid riscontrato nel cast lo scorso luglio, tutta la troupe si è dovuta fermare affinché fosse scongiurato il pericolo di un focolaio che, quindi, avrebbe potuto avere delle conseguenze disastrose. Come confermato a Variety da Chris Van Dusen, sceneggiatore della serie, la situazione è rientrata consentendo a tutti i protagonisti di tornare a lavorare: "Abbiamo dovuto riprogrammare il tutto a causa del Covid-19, ma ne stiamo uscendo. In questo momento, sono al lavoro con la postproduzione per editare i primi due episodi della seconda stagione. Sono meravigliosi".

La seconda stagione senza il Duca di Hastings

Insomma, i primi passi verso una completa riprese delle attività sul set sono stati mossi e, intanto, si lavora anche alla rifinitura della nuova storia che, come è stato più volte annunciato, sarà incentrata sulla figura di Anthony Bridgerton, il fratello maggiore di Daphne. Quest'ultima, nonostante il suo amore con il Duca di Hastings sia stato raccontato nella prima stagione, figurerà comunque tra i protagonisti, ma senza il suo consorte che ha rifiutato anche l'offerta di un cameo da parte di Shonda Rhimes la quale, avendo affidandoto il ruolo di Simon a Regé-Jean Page, lo ha consegnato nelle mani delle fan rendendolo uno degli attori più appetibili del momento.