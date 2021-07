Bridgerton 2, riprese sospese causa Covid: due positivi in tre giorni Le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono state sospese causa Covid. Secondo quanto riporta Deadline, nel giro di tre giorni, sono risultati due tamponi positivi. Al momento, non è dato sapere quando gli attori e gli addetti ai lavori potranno tornare a girare le nuove puntate della serie Netflix.

A cura di Daniela Seclì

Sospese le riprese di Bridgerton 2 causa Covid. A dare la notizia è Deadline. Secondo quanto riportato, Netflix avrebbe interrotto il lavoro sul set della seconda stagione della fortunata serie, a seguito dell'ennesimo tampone risultato positivo al Covid. Precisiamo che la lavorazione delle nuove puntate era già stata sospesa lo scorso giovedì per un caso di contagio. Sabato 17 luglio, gli attori e la troupe sono tornati sul set, ma è stato riscontrato un secondo tampone positivo che ha portato alla decisione di fermare nuovamente le riprese. Cosa succederà ora?

Non si sa quando gli attori potranno tornare sul set

Netflix ha disposto lo stop al set. La serie Bridgerton è prodotta da Shondaland e, in queste ore, i produttori stanno facendo il possibile per stilare un nuovo calendario delle riprese, che permetta ad attori e addetti ai lavori un ritorno sul set in piena sicurezza, soprattutto alla luce del preoccupante aumento di contagi nel Regno Unito dovuto alla variante Delta.

Positivi al Covid sul set di Bridgerton 2

Deadline ha contattato Netflix per comprendere se i casi di tamponi positivi al Covid si siano verificati tra gli attori o tra i membri della troupe. Netflix ha evitato di rilasciare commenti a riguardo, anche per preservare la privacy delle persone coinvolte. Coloro che sono risultati positivi, comunque, sono attualmente in isolamento. La seconda stagione di Bridgerton è stata annunciata lo scorso gennaio, con una lettera di Lady Whistledown: