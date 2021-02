Gli appelli dei fan sono stati ascoltati: a quanto pare, Boris avrà una quarta stagione. Dopo mesi di rumors, smentite e proposte, ci ha pensato l'attore Alberto Di Stasio a confermare quello che era già nell'aria dalla scorsa estate. L'interprete del direttore di produzione Sergio Vannucci nella "fuori serie italiana" che a distanza di dieci anni dalla conclusione resta un cult assoluto, ha parlato nel corso di una diretta Twitch.

L'annuncio di Alberto Di Stasio

Come si può sentire nel video (minuto 10), Di Stasio ha lanciato la bomba: "Se posso, molto sottovoce, si farà la quarta serie di Boris! Si farà la quarta serie di Boris! Si fa, si fa, e siamo contenti. Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno o all'inizio del prossimo anno penso, siamo tutti contenti". L'attore ha parlato di questa nuova stagione come di una certezza, spiegando anche che non dovrebbe andare in televisione bensì in streaming.

Dev’essere su una piattaforma, penso. Penso che sia su Netflix. Anticipazioni? Non lo so, francamente. Non lo so perché stanno ancora scrivendo, senza il povero Mattia Torre che era un grandissimo scrittore. Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico la stanno scrivendo, forse si sarà aggiunto qualche altro sceneggiatore.

Boris 4 senza Mattia Torre

A luglio, si è tenuta una reunion di parte del cast di Boris a Roma, con Vendruscolo e Ciarrapico, per un incontro e la proiezione di "Boris – Il Film" (lo spin off cinematografico del 2011 che seguì la messa in onda delle tre stagioni 2007-2010). Di questa quarta stagione – che più che una vera e propria annata probabilmente potrebbe essere una miniserie – si parla, come dicevamo, ormai da tempo. A frenare inizialmente il progetto, la perdita del terzo showrunner-sceneggiatore Mattia Torre, scomparso dopo una lunga malattia nel 2019. Il mondo di Boris ha dovuto fare i conti anche con la morte di Roberta Fiorentini, che aveva vestito i panni di Itala. L'entusiasmo dei fan ha evidentemente spinto il gruppo a regalare una seconda vita alla serie, considerata tra i migliori prodotti audiovisivi della storia italiana. Ci prepariamo a rivedere in scena il cast (si spera, al completo), che nelle stagioni originali comprendeva tra gli altri Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi, Alessandro Tiberi, Pietro Sermonti e Ninni Bruschetta.