Bohemian Rhapsody e Storia di una famiglia perbene, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv Gli ascolti tv della serata di mercoledì 24 novembre hanno visto trionfare la prima visione di Bohemian Rhapsody su Rai1, ma chiude con ottimi risultati anche “Storia di una famiglia perbene” su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di mercoledì 24 novembre ha segnato la schiacciante vittoria di Bohemian Rhapsody, il film dedicato ai Queen e all'iconico Freddie Mercury interpretato da Rami Malek. Il biopic ha collezionato svariati Oscar e l'approdo in televisione era atteso già da qualche tempo. Il pubblico, infatti, come dimostrato anche dall'accoglienza sui social, ha apprezzato la prima visione del film, che ha conquistato infatti ben 5 milioni di telespettatori. Buon successo anche per la puntata finale di "Storia di una famiglia perbene", la fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari che è stata tra le più viste targate Mediaset e con un ottimo riscontro da parte del pubblico che ha seguito con interessa la storia, come dimostrano i quasi tre milioni e mezzo di telespettatori che ha conquistato, restando in linea con gli ascolti delle settimane passate, in cui la fiction ha spesse volte monopolizzato la prima serata degli italiani, confermando il trend positivo delle fiction di Canale 5.

Ascolti tv mercoledì 24 novembre 2021

Nella serata di ieri, mercoledì 24 novembre 2021, su Rai1 il film Bohemian Rhapsody ha interessato 5.031.000 spettatori arrivando al 24.3%. Su Canale 5 il finale di stagione di Storia di una Famiglia Perbene ha appassionato 3.496.000 spettatori raggiungendo il 17.1% di share. Su Rai2 Mare Fuori è stato visto da 1.004.000 spettatori ottenendo il 4.5% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stata la scelta di 1.683.000 spettatori corrispondente ad uno share dell’8.1%. Su Rete4 Zona Bianca ha catturato l'attenzione di 600.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato 808.000 spettatori guadagnando uno share del 4.6%. Su Tv8 X Factor è stato visto da 291.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 277 .000 spettatori con l’1.2%.