Blanca trionfa negli ascolti: ecco come è andata la sfida con il GF Vip 2021 Con 5.672.000 spettatori pari al 26% di share, Blanca ha registrato un boom di ascolti che ha permesso alla serie con Maria Chiara Giannetta di attestarsi come programma più visto della serata.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 22 novembre ha offerto agli spettatori serie tv, documentari, film e programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla prima puntata della serie tv Blanca, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Canale5, invece, ha trasmesso il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Blanca parte da 5.672.000 spettatori con il 26% di share

Su Rai1, l'esordio della fiction Blanca, in cui Maria Chiara Giannetta interpreta una consulente di polizia cieca, ma con il grande dono di notare dettagli impercettibili agli altri. La prima puntata è stata seguita da 5.672.000 spettatori pari al 26% di share. Un boom di ascolti che le ha permesso di attestarsi come programma più visto della serata. Su Canale5, invece, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha annunciato due nuovi ingressi nella casa: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. La serata ha interessato 3.138.000 spettatori pari al 20.6% di share. Sebbene siano dati molto diversi da quelli di Rai1, Alfonso Signorini è riuscito comunque a portare a casa un buon risultato.

Ascolti tv di lunedì 22 novembre

Vediamo ora cosa hanno proposto le altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso il documentario Sotto il vulcano, che è stato seguito da 864.000 spettatori pari al 3.7% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 1.773.000 spettatori con il 7.7% di share. Italia1 ha proposto Jack Ryan – L’iniziazione. Il film di Kenneth Branagh con Chris Pine e Keira Knightley è stato seguito da 1.162.000 spettatori con il 5.1% di share. Infine, Rete4 ha trasmesso una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il programma di attualità ha registrato 826.000 spettatori con il 4.7% di share.