Blanca e Grande Fratello Vip, chi ha conquistato il pubblico della prima serata La serata di lunedì 6 dicembre 2021 ha segnato una netta vittoria in termini di ascolti tv tra la fiction di Rai1, Blanca, e il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ecco chi ha conquistato il pubblico italiano.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di lunedì 6 dicembre 2021 ha visto, come spesso accade, contendersi il podio una fiction proposta dalla Rai contro la presenza ormai fissa del Grande Fratello Vip e il suo doppio appuntamento settimanale. Nonostante il reality di Alfonso Signorini oscilli in fatto di presenza e costanza da parte del pubblico che, però, nella serata di ieri ha raggiunto quasi i 3 milioni e mezzo, la rete ammiraglia della Rai continua a mietere successi. Anche la fiction con Maria Chiara Giannetta, infatti, ha conquistato i telespettatori italiani che stanno dimostrando di apprezzare gli episodi di Blanca. La terza puntata, infatti, è arrivata a superare i cinque milioni, un risultato più che soddisfacente per la fiction firmata Rai che, quindi, dimostra di essere uno dei prodotti più apprezzati e seguiti sulla tv pubblica. Piccolo calo, invece, per Report che dopo aver toccato picchi di 9-10% di share, scende a poco più del 7%, confermandosi comunque come una delle trasmissioni più seguite della rete.

Ascolti tv lunedì 6 dicembre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, su Rai1 la terza puntata di Blanca è stata la scelta di 5.235.000 spettatori raggiungendo il 24.2%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip 6 ha catturato l'attenzione di 3.414.000 spettatori con il 22.6% di share. Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha conquistato 816.000 spettatori corrispondente al 3.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso è stato visto da 896.000 spettatori con il 4% di share. Su Rai3 Report ha suscitato l'interesse di 1.626.000 spettatori guadagnando uno share del 7.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 852.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 392.000 spettatori segnando uno share dell’1.8%. Su Tv8 la prima tv di Spiderman: Far From Home segna 471.000 spettatori con il 2.2%.