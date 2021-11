Blanca e il Grande Fratello Vip, i risultati della sfida agli ascolti Lunedì 29 novembre, la fiction Blanca e il Grande Fratello Vip si sono sfidati nella gara degli ascolti. Ecco chi si è attestato come programma più visto della serata.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di lunedì 29 novembre ha offerto agli spettatori serie tv, film, documentari, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la seconda puntata della fiction Blanca. Su Canale5, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Blanca trionfa con 5.377.000 spettatori e il 24.08% di share

Rai1 ha proposto agli spettatori un nuovo episodio della fiction Blanca. La serie tv con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno ha interessato 5.377.000 spettatori con il 24.08% di share. Ancora una volta, un boom di ascolti che permette alla serie di conquistare con facilità la prima serata. (Qui le anticipazioni della terza puntata). Su Canale5, è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip, ricca di colpi di scena. Lulù, infatti, ha avuto un momento di fragilità quando si è resa conto che una tra lei e la sorella Clarissa, avrebbe lasciato la casa. Così, si è barricata in bagno e ha usato un linguaggio che le è valso un provvedimento disciplinare. Il programma di Alfonso Signorini è stato seguito da 3.266.000 spettatori pari al 21.48% di share. Il reality non vince, ma registra un ottimo dato, che evidenzia una crescita.

Ascolti tv di lunedì 29 novembre

Rai2 ha trasmesso La vera storia della Uno bianca. Il documentario è stato seguito da 1.183.000 spettatori pari al 5.36% di share. Rai3 ha proposto agli spettatori una nuova puntata di Report. La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha interessato 1.649.000 spettatori pari al 7.18% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Lucy. Il film diretto da Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Julian Rhind-Tutt e Pilou Asbæk ha registrato 1.378.000 spettatori con il 5.83% di share. Rete4, infine, ha trasmesso Quarta Repubblica. Il programma è stato seguito da 720.000 spettatori con il 4.07% di share.