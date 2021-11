Blanca, anticipazioni terza puntata del 6 dicembre: Liguori è fidanzato, Ferrando deve dimenticarlo Le anticipazioni della terza puntata di Blanca, in onda lunedì 6 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Ecco cosa succederà a Blanca Ferrando nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca, in onda lunedì 6 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon è pronta ad appassionare con nuovi casi. La protagonista indagherà sulla scomparsa di Gabriele, figlio di Marinella, donna con cui Liguori ha una relazione. Blanca Ferrando riuscirà a togliersi dalla testa l'affascinante ispettore? Di certo farà di tutto per non pensare più a lui.

Blanca, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca, in onda lunedì 6 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Blanca inizia a pensare che sia arrivato il momento di mettere da parte i sentimenti che prova per Liguori. Le appare evidente che tra loro non possa esserci niente, visto che è sentimentalmente impegnato. L'ispettore, infatti, ha una relazione con Marinella, una giornalista. Così, Blanca si mette in testa di non pensare più a lui. Il destino, tuttavia, non l'assiste nella sua decisione. La donna, infatti, dovrà indagare su un caso che riguarda da vicino Marinella. Il figlio della giornalista, Gabriele, è scomparso nel nulla.

Blanca indaga sulla scomparsa del figlio di Marinella

Il commissario Bacigalupo non ha dubbi. È convinto che il figlio di Marinella abbia fatto perdere le sue tracce volontariamente. Blanca, al contrario, ritiene che ci sia sotto qualcosa di ben più grave. Il suo istinto, ancora una volta, le dà ragione. Gabriele, infatti, è vittima di un rapimento. Blanca si mette a disposizione per ascoltare le intercettazioni dei rapitori e dare il suo contributo alle indagini. Tuttavia, a un certo punto si rende conto che non può restarsene sempre dietro le quinte. È arrivato per lei il momento di esporsi in prima linea nelle indagini. Il suo slancio, porterà a conseguenze molto gravi per lei.