Nella serie televisiva turca Daydreamer – Le ali del sogno, l'attore Birand Tunca interpreta Emre, fratello stakanovista del più istintivo Can, interpretato da Can Yaman. La trama lo vede tessere una intensa storia d'amore con Leyla, sorella di Sanem, che dopo alti e bassi e tira e molla si concretizza in un matrimonio. Tunca ha rilasciato un'intervista al magazine dedicato alla serie.

Il rapporto tra Birand Tunca e Can Yaman

in foto: Can Yaman

Sul set sono fratelli. All'inizio della serie, i personaggi di Emre e Can hanno avuto un rapporto decisamente conflittuale. Emre, infatti, non accettava la decisione del padre di affidare l'azienda di famiglia allo scapestrato fotografo Can, sempre in giro per il mondo. Poi, però, i due si sono uniti sempre di più. Ma che rapporto hanno Birand Tunca e Can Yaman fuori dal set? Ecco cosa ha dichiarato l'attore: "È un collega e amico che rispetto e a cui voglio bene".

La donna ideale di Birand Tunca

in foto: Il matrimonio di Emre e Leyla

Birand Tunca ha raccontato anche un po' del suo privato. Ha spiegato di essere figlio unico. Tuttavia, nel corso degli anni ha stretto amicizie talmente forti da reputare quelle persone con cui ha legato come dei fratelli. Ha anche svelato di essere un patito dei videogiochi online. Li considera anche un modo per svagarsi con gli amici ora che la pandemia li obbliga a stare distanti. Infine, ama leggere e guardare le serie tv. Insomma, potrebbe essere il classico ragazzo della porta accanto se non facesse un lavoro che lo ha portato a entrare nel cuore di tantissimi fan. Birand Tunca, infine, ha tracciato il ritratto della sua donna ideale: