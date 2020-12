Tra i film di stasera martedì 29 dicembre 2020 c'è "Biancaneve" su Rai Uno. Il film è tratto dalla celebre fiaba per bambini scritta dai fratelli Grimm e diventata uno dei cartoni animati più belli realizzati da Walt Disney.

In questa versione cinematografica, la principessa è interpretata da Lily Collins, mentre i panni della matrigna cattiva sono affidati a Julia Roberts.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno il film commedia "Selvaggi" su Rete Quattro e "Smetto quando voglio: masterclass" su Rai Movie.

Tra i programmi di stasera 29 dicembre 2020 segnaliamo lo show "Un'ora sola vi vorrei – Per le feste" su Rai Due, "Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity" e il programma d'inchiesta "Le Iene presentano: un anno di Covid" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Biancaneve (Film fantastico)

Biancaneve (Film fantastico) 23:18: Tg1 60 secondi (Programma di informazione)

Tg1 60 secondi (Programma di informazione) 23:20: Overland 21 Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende (Documentario)

Overland 21 Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende (Documentario) 00:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Un'ora sola vi vorrei – Per le feste (Show)

Un'ora sola vi vorrei – Per le feste (Show) 22:50: Puck (Spettacolo teatrale)

Puck (Spettacolo teatrale) 00:20: Se scappo mi sposo a Natale (Film commedia)

Se scappo mi sposo a Natale (Film commedia) 01:45: Protestantesimo (Documentario)

Rai Tre

21:20: Maria Teresa 2 (Serie tv)

Maria Teresa 2 (Serie tv) 23:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 23:15: TG3 Linea Notte (Programma di informazione)

TG3 Linea Notte (Programma di informazione) 23:26: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Selvaggi (Film commedia)

Selvaggi (Film commedia) 23:22: I mostri oggi (Film commedia)

I mostri oggi (Film commedia) 01:30: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 01:51: Ritorno a casa Gori (Film commedia)

Canale 5

21:20: Speciale viaggio nella grande bellezza: Nativity (Documentario)



Speciale viaggio nella grande bellezza: Nativity (Documentario) 00:00: Tg5 (Programma di informazione)

Tg5 (Programma di informazione) 00:34: Meteo.it (Programma di informazione)

Meteo.it (Programma di informazione) 00:35: Striscia la notizia (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: Le Iene presentano: un anno di Covid (Programma di inchiesta)

Le Iene presentano: un anno di Covid (Programma di inchiesta) 01:31: I Griffin (Sitcom animata)

I Griffin (Sitcom animata) 01:56: I Griffin (Sitcom animata)

I Griffin (Sitcom animata) 02:21: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: In vacanza su Marte (Film commedia)

In vacanza su Marte (Film commedia) 23:o0: Everly (Film thriller)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Smetto quando voglio: masterclass (Film commedia)



23:10: Pane e burlesque (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Io sono Mia (Film biografico)

23:15: Natale in casa Cupiello (Spettacolo teatrale)

Rai Storia

21:10: Storie della tv (Documentario)

23:30: La bussola e la clessidra (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:06: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: Sabrina (Film commedia)

23:25: Il visone sulla pelle (Film commedia)

La7d

21:30: Damages (Serie tv)

22:25: Damages (Serie tv)

TV8

21:30: Il bacio di mezzanotte (Film commedia)



23:10: Il Natale della porta accanto (Film commedia)

Real Time

21:20: Primo appuntamento (Docureality)

23:55: Sex ER: tutta colpa del sesso (Docureality)

Cielo

21:20: In viaggio con Jacqueline (Film commedia)

23:05: La Novizia (Film commedia)

Nove

21:25: I magnifici sette (Film western)

00:02: Apocalypto (Film d'avventura)

Paramount

21:10: La storia infinita (Film fantastico)

22:55: I fratelli Grimm e l'incantevole strega (Film fantastico)

Iris

21:14: Le colline bruciano (Film western)

23:31: Il mucchio selvaggio (Film western)

Dmax

21:35: Corso di sopravvivenza estrema (Docureality)

23:20: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Le ultime giraffe (Documentario)

23:55: Le regine della savana (Documentario)

Top Crime

21:10: Forever (Serie tv)

22:00: Forever (Serie tv)