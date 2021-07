"Bianca Berlinguer ti voglio bene", si potrebbe titolare, parafrasando il titolo di un noto film di Giuseppe Bertolucci, il rapporto tra la conduttrice di Rai3 e Mauro Corona, che si sono finalmente riuniti dopo l'ormai storico divorzio di Cartabianca. La reunion non è però avvenuta in televisione, ma alla rassegna Sorsi d’autore 2021 nel vicentino. Le foto che trovate in fondo all'articolo mostrano i due abbracciati e sorridenti.

Cos'è successo tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

La cacciata di Corona da Cartabianca era stata decisa dalla Rai dopo che lo scrittore e alpinista aveva apostrofato la Berlinguer con il poco lusinghiero titolo di "gallina". L'uscita è stata certamente infelice, eppure la conduttrice ha subito perdonato Corona, chiarendo che la scelta di allontanarlo era stata del direttore di Rai3 e non sua: "Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini". Tra i due, che hanno lavorato insieme nel programma Rai per tre anni, c'è un rapporto che la stessa Berlinguer ha definito (nella trasmissione Belve) "complicato" ma pieno d'"affetto": "Mi ha ferito molto che non sia stata presa in nessuna considerazione la mia opinione".

Mauro Corona potrebbe tornare a Cartabianca

La Berlinguer ha dichiarato più volte di volere di nuovo Corona a Cartabianca e il ritorno della "coppia" potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione. Il trentino infatti è stato ospite Dritto e rovescio in quest'ultima stagione e nell'ultima puntata Paolo Del Debbio gli ha chiesto di tornare anche nella prossima edizione. Corona ha glissato, spiegando che avrebbe incontrato proprio la Berlinguer alla manifestazione vinicola e lasciando intendere l'esistenza di una trattativa per un ritorno in Rai: "Non lo so, dobbiamo vedere anche Bianchina che dice". Probabile, a questo punto, che se Di Mare si convincerà a riaverlo in trasmissione, Corona potrebbe fare la spola tra Rai3 e Rete 4.