Mauro Corona torna in Rai? L'impressione, da quello che si è visto nel corso dell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, sembra quella. Lo scrittore, ospite della trasmissione del giovedì sera di Rete4, è stato "opzionato" da Paolo Del Debbio: "Oh, ascolta, Mauro: guardami negli occhi, a settembre ti voglio di nuovo qui, eh". Il conduttore lo ha avvisato, ma lo scrittore ha nicchiato: "Non lo so, dobbiamo vedere anche Bianchina che dice".

Mauro Corona verso Cartabianca

Nel mese di settembre Mauro Corona è stato costretto ad abbandonare Cartabianca dopo l'alterco violento con Bianca Berlinguer (l'ormai arcinoto "Stai zitta, gallina!"). Nei mesi scorsi, Mauro Corona è stato ospite fisso a Dritto e Rovescio e Paolo Del Debbio spera di riavere lo scrittore come ospite fisso. Mauro Corona ha risposto così: "Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza e vediamo che dice". Del Debbio contrattacca: "No, no, Me lo dici ora, sennò finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Erto. Vedi chi ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. Io a settembre ti aspetto, non fare il bischero”.

Le parole di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer e Mauro Corona non hanno mai litigato veramente. Sono volate parole grosse (e spiacevoli) in trasmissione, ma Bianca Berlinguer avrebbe voluto Mauro Corona in studio già dalla settimana successiva. Lo ha dichiarato lei stessa a "Striscia la Notizia", raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d'oro:

Questa decisione è stata presa senza il mio consenso: Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio e alla fine, una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio tra due uomini. Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo. Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero.

Mauro Corona tornerà da Bianca Berlinguer?