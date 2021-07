Beautiful anticipazioni 26 – 31 luglio: Wyatt scopre che Sally ha finto di essere in fin di vita Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 26 luglio a sabato 31 luglio. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, finirà la messinscena di Sally. Per lei è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle sue bugie. Inoltre, si scoprirà come sta Steffy dopo l’incidente in moto. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

A cura di Daniela Seclì

Puntata di lunedì 26 luglio

Flo è tenuta segregata in casa di Sally Spectra. A controllare che non possa scappare, ci pensa la dottoressa Escobar. Sally, intanto, sta tentando di portare a termine il suo piano. Intende sedurre Wyatt, sperando di concepire un figlio per tenere l'ex fidanzato legato a lei per sempre. Non sa che Flo ha scritto la sua richiesta d'aiuto, sulla biancheria intima di Sally. Wyatt nota i messaggi e chiede a Sally di dargli una spiegazione.

Puntata di martedì 27 luglio

Steffy, dopo aver avuto un grave incidente, versa in gravi condizioni. È in ospedale priva di sensi. Ridge e Brooke corrono al suo capezzale. Ancora non sanno che a provocare l'incidente è stato Bill Spencer. Anche Bill giunge all'ospedale e appare sconvolto. Non riesce a sopportare il rimorso della sua coscienza. Per questo, confida subito a Ridge che è lui l'uomo che ha investito Steffy.

Puntata di mercoledì 28 luglio

Ridge è furioso. È convinto che Bill abbia intenzionalmente investito Steffy. Flo, finalmente fuori dall'incubo, si ricongiunge con Wyatt e gli svela tutto ciò che ha scoperto sulla farsa di Sally. La stessa Spectra sembra essere pronta a confessare le sue malefatte. Intende parlare con Wyatt e spiegargli di aver fatto tutto per amor suo.

Puntata di giovedì 29 luglio

Steffy finalmente si sveglia dal coma, ma è in preda ad atroci dolori. I medici tentano subito di alleviare la sua sofferenza. Intanto, il detective Sanchez tenta di chiarire la dinamica dell'accaduto. Per questo, interroga Bill. Quando ascolta la sua versione, però, si convince che si sia trattato di un incidente stradale. Insomma, Spencer non aveva intenzione di fare del male a Steffy.

Puntata di venerdì 30 luglio

Flo e Wyatt, una volta scoperta tutta la verità sulla sua messinscena, la attaccano in modo impietoso. La donna prova a difendersi. Spiega di aver sbagliato solo perché ama troppo Wyatt. Dopo aver urlato il suo amore all'ex fidanzato, piomba a terra priva di sensi. Flo, Wyatt e la dottoressa Escobar chiamano subito i soccorsi. Sally viene portata in ospedale. I medici, dopo averla visitata, giungono alla conclusione che Spectra ha avuto un grave attacco di panico. Non appena Sally si riprende, chiede scusa a tutti per avere mentito loro.

Puntata di sabato 31 luglio

Steffy dovrà restare in ospedale sotto osservazione. I medici hanno bisogno di tempo per capire quali conseguenze l'incidente abbia provocato. A seguito di ulteriori controlli, però, il dottor Finnegan si sente di rassicurare Ridge, Brooke, Liam e Bill sulle condizioni di salute di Steffy. È vero che ha riportato delle fratture alle costole, ma riuscirà a riprendersi del tutto.