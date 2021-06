Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 5 luglio a sabato 10 luglio. Nella trama della soap di Canale5, Flo sembrerà sempre più vicina alla verità sul conto di Sally Spectra. Non crede più che abbia una malattia allo stadio terminale. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 5 luglio

Brooke tenta in tutti i modi di parlare con Ridge, ma lui si nega al telefono. Donna la rassicura. Il suo amore con Ridge ha superato tempeste ben più gravi di questa. Eric rimprovera Quinn per come si è comportata con Brooke. Non avrebbe dovuto impicciarsi della vita privata di Ridge.

Puntata di martedì 6 luglio

Quinn, non appena Eric le muove delle critiche su come si è comportata, dà sfogo a tutta la sua rabbia. Esprime il rancore che si è portata dentro per anni. Ridge, intanto, si tiene lontano dal clamore e passa il suo tempo con Shauna che lo fa sentire sereno. Donna tenta di mettere una buona parola e consiglia a Katie di perdonare Bill e Brooke.

Puntata di mercoledì 7 luglio

Bill immagina quanto dolore Brooke stia provando e si sente in parte responsabile. Così, decide di andare a trovarla, ma quando Logan lo vede, lo manda via. Ritiene che la sua visita possa causare nuove chiacchiere sul loro conto. Ridge e Shauna si lasciano andare e si baciano.

Puntata di giovedì 8 luglio

Brooke è sempre più addolorata. Chiede a Eric di rivelarle dove sia Ridge, perché intende raggiungerlo. Inoltre, continua a incolpare Quinn per aver portato scompiglio nella sua vita privata. Shauna, intanto, è innamoratissima di Ridge. Tuttavia, gli chiede di tornare da Brooke.

Puntato di venerdì 9 luglio

Flo fa sempre più fatica a credere che Sally sia davvero malata. Nutre dubbi anche sulla dottoressa Escobar. Si reca da Wyatt e gli chiede di mandare via Sally. Brooke scopre che Ridge è andato da Shauna. È furiosa e intende riportarlo indietro. Quinn, però, non le rivela dove si trovino di preciso.

Puntata di sabato 10 luglio

Flo finge di essere preoccupata per le condizioni di salute di Sally e invita Wyatt a mandarla in una struttura dove possa essere curata a dovere. In realtà, prova fastidio nei confronti di Spectra perché ha provato a baciare Wyatt. La verità inizia a trapelare, Sally si è finta malata per riconquistare Wyatt.