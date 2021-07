Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 12 luglio a sabato 17 luglio. Nella trama della soap di Canale5, Flo scoprirà tutta la verità su Sally. Si recherà subito da lei per smascherarla, ma Spectra non avrà intenzione di arrendersi. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 12 luglio

Quinn ha un confronto con Katie e le dice che dal suo personalissimo punto di vista, dovrebbe ringraziarla perché le ha fatto aprire gli occhi sul conto del marito e di Brooke. Wyatt, nonostante continui a provare un profondo dispiacere per Sally (che ritiene erroneamente in fin di vita), le chiede di lasciare la loro casa per recarsi in una struttura che possa prendersi cura di lei.

Puntata di martedì 13 luglio

Sally è sconvolta. Non riesce a credere che Wyatt le stia chiedendo di andarsene. È certa che ci sia lo zampino di Flo, che nel frattempo è sempre più vicina alla verità. Sally non ha intenzione di arrendersi. Si reca da Penny Escobar e prova a trovare insieme a lei una soluzione.

Puntata di mercoledì 14 luglio

Agli occhi di Wyatt, che non conosce la verità, le condizioni di salute di Sally sembrano peggiorare di ora in ora. Tuttavia, spiega a Quinn e a Katie che ha ritenuto opportuno chiederle di rivolgersi a una struttura che sia attrezzata per darle il sollievo di cui ha bisogno.

Puntata di giovedì 15 luglio

Flo scopre la verità. Sally non è malata. Così, decide di affrontarla subito e smascherarla. La raggiunge e la accusa di essere una bugiarda. Wyatt, all'oscuro di tutto, continua a parlare della sua decisione con Katie, dicendole di avere deciso di chiedere a Sally di andarsene perché lui non sarebbe in grado di gestire la fase terminale della malattia.

Puntata di venerdì 16 luglio

Sally all'inizio nega di aver mentito. Quando, tuttavia, comprende di essere stata ormai smascherata, ammette di avere ingannato tutti per riconquistare Wyatt. A questo punto Spectra si arrenderà? Pare proprio di no.

Puntata di sabato 17 luglio

Bill consola Wyatt e gli assicura di aver preso la decisione più opportuna quanto a Sally. È giusto che la donna abbia a disposizione dei medici. Le anticipazioni americane svelano che Sally continuerà a portare avanti il suo piano. Aiutata da Penny, tramortirà Flo e trascinerà via il suo corpo.