Beautiful anticipazioni 19 – 24 luglio: Steffy rischia di morire, in coma dopo un incidente in moto Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 19 luglio a sabato 24 luglio. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Steffy avrà un terribile incidente dopo il quale verserà in coma. Sally tenterà di sedurre Wyatt per rimanere incinta. L’appuntamento con la soap è alle ore 13:40.

Le anticipazioni della soap Beautiful relative agli episodi in onda da lunedì 19 luglio a sabato 24 luglio. Nella trama della soap di Canale5, un colpo di scena riguarderà Steffy. La giovane avrà un incidente in moto. Si scontrerà con l'auto guidata da Bill e andrà in coma. Intanto, Sally tenterà di rimanere incinta di Wyatt per poterlo legare a sé. L'appuntamento con la soap è alle ore 13:40 su Canale5. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

Puntata di lunedì 19 luglio

Katie non riesce a superare lo shock per il bacio tra Bill e Brooke. Era convinta di potersi finalmente fidare di entrambi, ma sia la sorella che il marito l'hanno delusa. Di nuovo. Non si sente ancora pronta ad avere un confronto con loro, nonostante l'insistenza di Donna perché trovino un punto d'incontro.

Puntata di martedì 20 luglio

Sally è ormai con le spalle al muro. Non solo la dottoressa Escobar, ma anche Flo conosce il suo segreto. Liam va a trovare Steffy per poter trascorrere del tempo con la bambina, così chiacchierano della sua vita matrimoniale. Bill è disperato. Implora Katie di perdonarlo e tornare insieme.

Puntata di mercoledì 21 luglio

Sally non ha alcuna intenzione di accettare che ormai è finita. Colpisce alla testa Flo che crolla al suolo svenuta. Spectra è pronta anche a sacrificare una vita, pur di tornare insieme a Wyatt. Più va avanti, più i suoi gesti diventano gravi e completamente fuori controllo.

Puntata di giovedì 22 luglio

La dottoressa Escobar tenta di fare ragionare Sally. Le suggerisce di fermarsi subito e autodenunciarsi. La follia di Spectra, tuttavia, continua. Quando Flo si risveglia, Sally le svela di avere un nuovo piano per tenere per sempre legato a sé Wyatt. Ha intenzione di sedurre Wyatt per rimanere incinta.

Puntata di venerdì 23 luglio

Bill non sa più che fare per riconquistare Katie. Intanto, una tragedia si abbatte sui Forrester. Steffy esce in moto, ha un incidente e perde i sensi. Flo lotta con Sally nel tentativo di liberarsi. Spectra cade e batte la testa. Ora Flo teme la sua reazione.

Puntata di sabato 24 luglio

Steffy ha un incidente scontrandosi con l'auto guidata da Bill. La figlia di Ridge viene portata in ospedale. È in coma. Sally rinchiude Flo e si reca a casa di Wyatt per portare a termine il suo piano. Intende rimanere incinta del suo ex fidanzato per legarlo a sé per sempre.