Battiti Live cambia giorno, quando va in onda il programma con Elisabetta Gregoraci Lo show musicale condotto dalla Gregoraci e da Alan Palmieri trasloca momentaneamente e viene trasmesso giovedì 29 luglio (anziché mercoledì). Lo scopo è evitare la concomitanza con la finale di Temptation Island 2021. Ecco tutte le variazioni e le novità previste su Mediaset nei prossimi giorni.

A cura di Valeria Morini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambio di programmazione per i palinsesti di Italia 1 e in particolare per lo show musicale di Battiti Live 2021. Il programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che finora viaggia intorno all'11% di share (quasi 1,8 milioni di spettatori per la prima puntata, 1,5 milioni per la seconda), passa eccezionalmente dal martedì al giovedì con il terzo appuntamento. Dunque, andrà in onda giovedì 29 luglio.

Battiti Live si sposta per evitare la finale di Temptation Island

Il motivo di questo spostamento è l'intento di evitare la sovrapposizione con la finale di Temptation Island su Canale 5, che invece anticipa di giorno rispetto a quanto era stato previsto inizialmente. Il programma condotto da Filippo Bisciglia si chiuderà infatti con le ultime due puntate trasmesse consecutivamente, lunedì 26 e martedì 27 luglio. Poi Battiti dovrebbe tornare regolarmente il martedì.

Le variazioni del palinsesto Mediaset

La prossima settimana è interessata anche da altri cambi di programmazione. Sabato 24 la replica di All Together Now non va in onda e viene sostituita dal film commedia Benvenuti al Nord. Il programma di Michelle Hunziker si sposta al mercoledì, dal 28 luglio. Dunque, al momento Canale 5 sembra aver messo da parte le repliche delle scelte serali di Uomini e Donne, cancellate dopo una sola puntata. Si parlava della partenza su Canale 5 di Gloria, miniserie francese di genere thriller con Cécile Bois (Candice Renoir), che però al momento non risulta in palinsesto. Parte invece venerdì 30 luglio un'altra produzione seriale, dopo la fine di Masantonio che si conclude il 23 con la quinta e ultima puntata: si tratta di Inés dell’anima mia, tratta dall'omonimo romanzo di Isabel Allende. Racconta la vera storia di Ines Suarez, la prima donna "conquistador" che contribuì alla fondazione della città di Santiago del Cile.