Sospese le repliche di Uomini e Donne: cambia la programmazione di Canale5 Cambia la programmazione di Canale5. Dopo una sola puntata, le repliche delle scelte di Uomini e Donne sono state sospese. La puntata dedicata a Teresa Langella, prevista per mercoledì 21 luglio, non andrà in onda. Ecco cosa proporrà Canale5 al posto della replica del programma di Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per Canale5. Sospese le repliche di Uomini e Donne. Il programma pomeridiano di Maria De Filippi era tornato in onda su Canale5 con le repliche di alcune delle scelte che hanno caratterizzato la storia del programma. Dopo la prima puntata, trasmessa mercoledì 14 luglio, la trasmissione non compare più in palinsesto.

Uomini e Donne sostituito da Benvenuti al Sud

Il 14 luglio è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, avvenuta nel 2019. Come i fan del programma sanno, il tronista decise di intraprendere una relazione con Claudia Dionigi. Sono ancora felicemente fidanzati. Dopo questa scelta, erano previste altre puntate con le scelte dei tronisti Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tuttavia, mercoledì 21 luglio, il programma Uomini e Donne, non compare più in palinsesto. Al suo posto c'è il film Benvenuti al Sud, diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini. La trama racconta le peripezie di Alberto Colombo. È il direttore di un ufficio postale della Brianza, che sogna di essere trasferito a Milano. Arriva persino a fingersi paraplegico, pur di riuscire a ottenere una posizione in graduatoria che gli permetta di approdare alla città dei suoi sogni. L'ispettore, tuttavia, scopre l'inganno e gli propone di scegliere tra il licenziamento immediato e il trasferimento al Sud, nel piccolo comune di Castellabate nel Cilento. E così, inizia la sua avventura.

Il destino incerto delle repliche di Uomini e Donne

Al momento non è dato sapere se le repliche di Uomini e Donne siano destinate a tornare in onda nelle prossime settimane o se siano state del tutto cancellate dal palinsesto. In fondo, la prima puntata trasmessa il 14 luglio, ha ottenuto un'accoglienza decisamente tiepida. Si è fermata, infatti, a 1.154.000 spettatori pari al 7.7% di share. Non è detto, dunque, che Mediaset non decida di rinunciare all'idea di trasmettere altre puntate.